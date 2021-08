Apoiadores de Bolsonaro fazem atos pró-voto impresso neste domingo

A base mais fiel do presidente Jair Bolsonaro vai às ruas neste domingo, 1º, em atos em algumas capitais do País em defesa do voto impresso nas eleições de 2022. Mesmo após sucessivas e frustradas tentativas do presidente de acusar fraudes no atual sistema eleitoral, que culminaram em uma live de duas horas com falas baseadas em fake news e análises enviesadas, bolsonaristas buscam mostrar apoio à pauta — que já é considerada "enterrada no Congresso"— com atos espalhados pelo País.

Até o início da tarde, há registro de manifestações com centenas de apoiadores do governo em pelo menos três capitais: Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Em São Paulo, o ato está marcado para começar às 14h, na Av. Paulista. As manifestações deste domingo também são uma resposta à sequência de protestos organizados por partidos e centrais sindicais em oposição a Bolsonaro e pelo impeachment do chefe do Executivo; a última mobilização ocorreu na semana passada. Do lado favorável ao presidente, as manifestações de apoio ao presidente têm sido as motociatas, passeios com motociclistas liderados pelo presidente da República. A última aconteceu ontem em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Em discurso realizado ao final do ato de sábado, 31, como de costume, Bolsonaro voltou a defender mudanças no sistema eleitoral e disse que não aceitará “farsa” no pleito do ano que vem. Ao lado do palanque onde discursou havia um painel com a frase: “Exigimos: voto impresso auditável”.

A ideia do voto impresso é uma bandeira do bolsonarismo que está materializada na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/2019, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF). A proposta está em comissão especial da Câmara, que retomará os trabalhos na próxima semana, após o recesso parlamentar. A tendência é que PEC seja derrotada.

O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), disse que o voto impresso não tem apoio para chegar ao plenário da Casa. A afirmação foi feita um dia depois de o presidente Bolsonaro defender, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, mudança no sistema de urna eletrônica, apesar de ter admitido não ter provas de fraude nas eleições, como vinha dizendo desde março do ano passado.

Bolsonaro tenta jogar dúvidas sobre o atual sistema de votação eletrônico, dizendo que é possível fraudá-lo e que não permite recontagem, o que não é verdade.

Recentemente, o Bolsonaro subiu o tom em defesa do tema e chegou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, chamando-o de “imbecil” e de “idiota”. Bolsonaro já chegou a admitir que a proposta não tem apoio para aprovação. Especialistas também ressaltam o longo histórico de fraudes do sistema de voto impresso.

Conforme revelado pelo Estadão, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, mandou um recado ao presidente da Câmara, por meio de um interlocutor político, em que condicionava as eleições de 2022 à adoção do voto impresso.

Veja, a seguir, como estão os atos pró-voto impresso pelo Brasil.

Brasília

O ato pelo voto impresso e auditável reúne milhares de manifestantes na Praça da República em Brasília nesta manhã. Um dos presentes é o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, que participa do protesto sem máscara, item de proteção ainda obrigatório na capital federal durante a pandemia da covid-19. O presidente Bolsonaro participou virtualmente do evento, por meio de videochamada.

"Estamos aqui na manifestação pelo voto auditável, uma pauta absolutamente fundamental hoje, acho que não é a única para nós conservadores que queremos apoiar a pauta conservadora com o presidente Bolsonaro. Mas é uma pauta fundamental. Então, queremos que o voto dê confiança para a população", disse ele em vídeo reproduzido no canal da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Manifestantes carregam faixas e cartazes a favor do voto impresso e auditável, uma bandeira do presidente Bolsonaro. O ato conta com a presença de três trios elétricos.

Rio de Janeiro

O protesto a favor do voto impresso no Rio acontece na Avenida Atlântica, em Copacabana, ocupando uma extensão de cinco quarteirões do bairro. A concentração teve início por volta das 10h, na altura do Posto 5. No local, cinco carros de som foram posicionados em uma das vias da Atlântica, mais próxima ao calçadão, que costuma ser fechada aos domingos para atividades de lazer. Os veículos franqueam espaço para discursos de apoiadores de Bolsonaro.

Usando camisas amarelas da seleção brasileira de futebol e carregando bandeiras do Brasil, os manifestantes — em grande parte sem máscara — exibem cartazes a favor do voto impresso e contra o STF. Camisetas eram vendidas no local com o rosto de Bolsonaro e pedidos de voto impresso. Um grande boneco do ex-presidente Lula, vestido de presidiário, foi inflado no local. Há registro de aglomeração no protesto.

Salvador

Em Salvador, os manifestantes começaram a se concentrar no entorno do Farol da Barra por volta das 9h. No local, um grupo pediu uma oração ao soldado da Polícia Militar Wesley Soares, que morreu após ser baleado no local depois de gritar palavras de ordem e disparar para o alto durante um surto psicótico.

O caso gerou reações de perfis bolsonaristas contra o governador Rui Costa (PT); eles divulgavam na época a versão de que o PM teria sido abatido após se recusar a obedecer ordens do governador do Estado.

Do alto de um minitrio, manifestantes se revezavam para defender o voto impresso. Uma das pessoas era a secretária de saúde de Porto Seguro, a médica Raíssa Soares, conhecida defensora do "tratamento precoce" para a covid-19. Na maior parte do tempo, ela criticou o governo petista e defendeu os protocolos de tratamento contra a covid. ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, também não foi poupado de críticas nos discursos de outros manifestantes.

Por volta das 11h, o grupo começou uma caminhada até o Morro do Cristo, a cerca de um quilômetro do farol. Houve episódios de pessoas que se manifestaram contra o ato. Do alto de um prédio na Avenida Oceânica, um homem ergueu um cartaz em que se lia “Fora Bolsonaro”. A atitude foi rechaçada pelos manifestantes. Mais tarde, uma mulher gritou que estava viúva pela “gripezinha” e “Lula Livre”, e foi vaiada. / COM BRENDA ZACHARIAS/ BRUNO VILLAS BÔAS, CÁSSIA MIRANDA, DIDA SAMPAIO, FABRÍCIO DE CASTRO E LEVY TELES