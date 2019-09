Amazônia não é praticamente intocada, como diz Bolsonaro, apontam institutos

NOVA YORK – Em discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, na manhã desta terça-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Amazônia permanece praticamente intocada. Não é o que atestam números e dados de diversos institutos de pesquisa que estudam o tema.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora a floresta desde 1989, aponta que já houve um desmatamento de 19,73% do território.

O presidente afirmou que “nesta época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e criminosas. E ainda disse que “vale ressaltar” que existem também “queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência.”

Análises feitas pela Nasa e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) apontaram uma correlação entre as queimadas atuais e o desmatamento que ocorreu nos meses anteriores. Alertas feitos pelo sistema Deter, do Inpe, indicam uma alta de quase 50% no desmatamento entre agosto do ano passado e julho deste ano, na comparação com os 12 meses anteriores.

Queimada espontânea, por outro lado, é rara na floresta tropical úmida. E estudos mostram que quando o fogo é intenso e repetitivo, a chance de recuperação é muito mais demorada.

De fato existem algumas queimadas provocadas por indígenas e populações tradicionais, mas para limpar a roça, não na proporção do que ocorreu em agosto. Bolsonaro levou essa informação amparado em falas da indígena Ysani Kalapalo, apoiadora do presidente e que foi levada por ele à Assembleia-Geral da ONU.

O presidente havia compartilhado em suas redes sociais na dia 18 um vídeo de Ysani em que ela aparece em sua aldeia e afirma: “Existe muito fake news sobre as queimadas, que é culpa do governo Bolsonaro. Não existe isso aí”.

Um outro estudo do Ipam mostrou, porém, que a maioria das queimadas ocorreu em propriedades privadas neste ano. O Ministério Público Federal do Pará investiga inclusive fazendeiros que estariam por trás do Dia do Fogo, que ocorreu em 10 de agosto.

E, apesar de essa ser a temporada seca, há mais umidade neste ano que em 2016, por exemplo, que também tinha sido um ano com mais fogo. Agosto deste ano teve mais queimadas que a média para o mês dos últimos 21 anos.

Bolsonaro disse também que o País usa somente 8% do território nacional para a produção de alimentos e que 61% do nosso território é preservado.

Ele se baseia em um estudo do United States Geological Survey e de dados controversos de seu “guru ambiental”, o agrônomo Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Territorial, que já foram contestados por diversos pesquisadores brasileiros. Um relatório chegou a ser divulgado neste ano, o Brasil: Inteligência e Dados sobre cobertura e uso da terra, assinado por cientistas como Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Eduardo Assad, também da Embrapa, desmontando os dados.

Assista à íntegra do discurso de Jair Bolsonaro na ONU

Brasil: Inteligência e Dados sobre cobertura e uso da terra

Segundo os cálculos mais aceitos, a produção agrícola no País ocupa cerca de 30%. No documento, os pesquisadores explicam que a análise dos 8% foi baseada no projeto Global Food Security Analysis Support Data (GFSAD30), financiado pela Nasa, para fornecer dados globais sobre terras agrícolas e seu uso de água e apoiar a segurança alimentar no século 21.

Segundo Assad, os dados da NASA/USGS foram validados tendo como base o censo agropecuário do IBGE. "Ocorre que os dados do IBGE estimam uma área agrícola de 8,26%, que se refere apenas às culturas de soja, algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão e milho, quando de fato a agricultura brasileira abrange 44 diferentes culturas", informa o relatório.

Segundo Assad, os percentuais referentes a apenas quatro tipos de culturas são utilizados como o total da produção agrícola do país quando mapeados pelo projeto da USGS.

* A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA ORGANIZAÇÃO NO PEACE WITHOUT JUSTICE.