Siglas fecham alianças em SP como ensaio para 2022

Convenções partidárias realizadas neste sábado, 11, em São Paulo indicam o caminho que partidos devem traçar até as eleições presidenciais de 2022. Em seus discursos, dirigentes de PSDB, PDT e PT destacaram a intenção de repetir, daqui a dois anos e para se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro, alianças construídas na eleição paulistana.

O acordo fechado entre PSDB, MDB e DEM pela reeleição do prefeito tucano Bruno Covas é parte de uma articulação nacional. O MDB indicou o candidato a vice na chapa, o vereador Ricardo Nunes, e tem apoio da aliança à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB) à presidência da Câmara dos Deputados, em fevereiro do ano que vem.

"Após as eleições deste ano teremos uma indicação mais clara da força dessa união, que, no plano nacional, integra PSDB, MDB e DEM”, disse Doria, que tem intenção de concorrer à Presidência e deixar, no governo do Estado, seu vice, Rodrigo Garcia (DEM). A aliança de Covas, a maior da capital paulista, tem mais sete partidos: Podemos, PSC, Progressistas, PL, PROS, Cidadania e PV.

Após a declaração de Doria, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que a eleição de novembro “é uma prévia do que pode acontecer no futuro” e que é preciso “aproveitar a campanha para dar a sensação que (o Brasil) pode ter um rumo”. A opinião foi seguida pela ex-ministra Marta Suplicy, que pretende deixar o Solidariedade para apoiar Covas, enquanto a legenda anunciou apoio ao ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB).

“Vivemos um momento difícil, com um presidente despreparado”, disse Marta, que, quando foi prefeita, entre 2001 e 2004 pelo PT travou inúmeros debates com os tucanos, de quem ganhou o apelido de “Martaxa”, devido à criação de novos tributos. “A gravidade dessa situação me levou, desde o ano passado, a conversar com todas as forças democráticas no sentido da construção de uma frente ampla”, declarou a ex-ministra, durante a convenção do PSDB.

A convenção do PDT, em que foi oficializado o apoio da sigla à candidatura de Márcio França à Prefeitura, também teve recados sobre a formação de uma coalizão futura. “Essa união é apenas um prenúncio da formação da esquerda democrática e dos trabalhistas para um projeto de desenvolvimento nacional”, disse Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB.

Além de São Paulo, PSB e PDT estão juntos em ao menos outras quatro capitais, segundo Siqueira. As legendas alternam as cabeças de chapa. Em São Paulo, o PDT indicou o presidente municipal da legenda, Antonio Neto, como vice de França. “A gente vai dar o sinal de que o Brasil está construindo um caminho novo, diferente dos ódios e paixões que levaram nosso País à tragédia que estamos vivendo hoje”, disse Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado na corrida presidencial de 2018, em vídeo enviado para a convenção.

Embora não tenha aliados na eleição municipal, a primeira vez que isso acontece desde 1989, o PT também tenta dar um caráter nacional à disputa de novembro. Em vídeo reproduzido na convenção, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse: “A partir de São Paulo e de cada cidade neste país vamos juntos reconstruir este nosso Brasil”. A “reconstrução” é o mote nacional das campanhas do PT nessas eleições municipais. A sigla deve trabalhar o mote “Quem defende vc é o PT”.

Prefeito

Em entrevista coletiva, Covas se apresentou como um candidato de centro. “Muito mais que 2022, o pano de fundo da candidatura é a retomada do centro como polo importante do País. Muito mais importante que eleição presidencial”, disse o tucano em uma entrevista coletiva. Além de Marta, FHC e líderes tucanos, o lançamento de sua candidatura foi acompanhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM). Questionado sobre Bolsonaro, Covas respondeu: “Já não votei nele em 2018. Não tenho pretensão de fazer campanha pra ele em 2020. Minha candidatura representa o centro.”

PT disputará sozinho na capital paulista

Confirmado ontem como candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto fez um discurso voltado aos assuntos locais, com críticas à gestão Bruno Covas e João Doria (PSDB). A “nacionalização” do evento ficou por conta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que falou em “reconstruir do Brasil”. O nome da historiadora Selma Rocha, da Fundação Perseu Abramo, será anunciado amanhã como candidata a vice. Esta será a primeira vez desde 1989 que o partido, que já comandou a cidade três vezes, concorrerá sem outro partido na chapa.

Desconhecido e com pouca densidade eleitoral fora da zona sul, Tatto se apresentou como responsável por programas implantados nas administrações do PT, como os corredores de ônibus e Bilhete Único. Ele foi secretário de Abastecimento, Transportes e Casa Civil no governo Marta Suplicy e dos Transportes na gestão Fernando Haddad.

¨Você pode ainda não conhecer o Jilmar Tatto mas com certeza conhece os benefícios do trabalho dele”, disse Haddad, que acompanhou o candidato em uma laje no Jardim São Luiz, zona sul, de onde foi transmitida a oficialização da candidatura. Fotógrafos do Estadão não tiveram acesso. Tatto prometeu, , se eleito, rever todos os contratos da prefeitura, aumentar impostos municipais (ISS e IPTU) para os mais ricos e implantar gradualmente o passe livre no transporte público.

Direita

O ex-presidente da OAB-SP, Marcos da Costa foi confirmado neste sábado como candidato do PTB à Prefeitura. Cabo Edjane será a candidata a vice. Em sua primeira campanha política, Costa se apresenta com cristão conservador e de direita. Diz estar alinhado ideologicamente ao presidente Jair Bolsonaro, e mira o voto de seus apoiadores.

“Sou o candidato do Roberto Jefferson, que me apoia, do Campos Machado, da família petebista”, disse Costa, fazendo menção a Jefferson, presidente nacional do partido, condenado no escândalo do mensalão. “Entrei para o PTB sabendo do reposicionamento do partido, mais conservador e à direita. São valores que defendo”, declarou o advogado.

Candidatos confirmados

PSD

Andrea Matarazzo e Marta Costa

Patriota

Arthur do Val

PSDB, MDB e aliados

Bruno Covas e Ricardo Nunes

Novo

Filipe Sabará e Marina Helena

PSOL

Guilherme Boulos e Luiza Erundina

PT

Jilmar Tatto e Selma Rocha

PSL

Joice Hasselmann e Ivan Sayeg

PRTB

Levy Fidelix

PSB, PDT e aliados

Márcio França e Antonio Neto

PCdoB

Orlando Silva

PTB

Marcos da Costa e Cabo Edjane

PSTU

Vera Lucia