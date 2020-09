Marta Suplicy rompe com Solidariedade e vai apoiar Bruno Covas em São Paulo

Após seu partido, o Solidariedade, selar na tarde desta quarta-feira, 9, o apoio à candidatura do ex-governador Márcio França (PSB) à Prefeitura de São Paulo, a ex-prefeita Marta Suplicy decidiu romper com a sigla e recebeu o prefeito Bruno Covas (PSDB) para jantar em sua casa.

Marta, que chegou a ser cotada para ser vice na chapa do PSDB, decidiu apoiar a candidatura do tucano à reeleição, mesmo sem o cargo.

A ex-prefeita vai fazer campanha para Covas em nome da construção de uma Frente Ampla contra o presidente Jair Bolsonaro. No último dia 26, numa transmissão ao vivo com a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ela defendeu que a aliança deveria valer já para as eleições municipais de novembro. Na ocasião, a postura de França, que acompanhou Bolsonaro na vistoria de uma ponte em São Vicente em 7 de agosto, foi criticada pela dupla.

Bruno convidou Marta para ser a coordenadora da Frente Ampla suprapartidária que comandará ações e eventos de sua campanha.

No jantar, os dois conversaram sobre suas gestões à frente da Prefeitura da maior cidade do País. No cardápio, pizza e vinho português.

Marta deve gravar um vídeo de apoio a Covas para ser exibido na convenção tucana no próximo sábado, 12, e anunciar sua saída do Solidariedade após o fim do período de convenções partidárias.