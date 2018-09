Saiba quem são os candidatos a senador em cada Estado nas eleições 2018

Nas eleições 2018, os candidatos disputarão cinco cargos diferentes: deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal), deputado federal, senador, governador e presidente da República. Os eleitores, no entanto, terão direito a seis votos. Isso acontecerá porque cada cidadão poderá votar em dois candidatos para o Senado.

Cada senador eleito cumpre um mandato de oito anos, mas a eleição para o cargo acontece de quatro em quatro anos. O que muda de um pleito para outro é a proporção da renovação do Senado que, de maneira alternada, pode mudar um ou dois terços da composição da Casa.

Em 2014, a renovação foi de apenas 27 cadeiras. Nas eleições 2018, estão em jogo 54 das 81 vagas na Casa. Com isso, cada Estado elegerá dois senadores e todos os eleitores poderão escolher dois nomes de sua preferência.

Não é possível votar duas vezes no mesmo candidato. Se o mesmo voto for digitado pelo eleitor, o segundo será anulado.

Clique nos links abaixo e confira os candidatos ao Senado em cada um dos Estados brasileiros nas eleições 2018:

