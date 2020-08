Republicanos confirma pré-candidatura de Russomanno à Prefeitura de SP

O diretório paulistano do Republicanos vai anunciar, em evento online nesta sexta-feira, 7, a pré-candidatura do deputado federal Celso Russomanno à Prefeitura de São Paulo. O parlamentar vinha sendo cotado para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de reeleição do atual mandatário da cidade, Bruno Covas (PSDB).

A convenção partidária que deve formalizar a candidatura aos olhos da Justiça Eleitoral está prevista para acontecer no dia 10 de setembro – em referência ao número de urna do Republicanos –, mas pode ser adiada para o dia 16, se houver chance de formar aliança com outro partido. O dia 16 é o prazo final para a realização de convenções partidárias, ou seja, é o último dia para oficializar qualquer eventual coligação e definir a chapa de prefeito e vice-prefeito, além da chapa de vereadores. A informação foi confirmada ao Estadão pelo presidente municipal do Republicanos em São Paulo, Marcos Alcântara.

Em março, uma pesquisa Ibope realizada parceria com o Estadão e a Associação Comercial de São Paulo mostrou que Russomanno liderava as intenções de voto na cidade, com 24%, seguido por Covas, que tinha 18%.

Russomanno já disputou a Prefeitura de São Paulo outras duas vezes: em 2012 e em 2016. Jornalista que fez carreira na TV, ele é conhecido como defensor dos direitos do consumidor.

Sem ele no rol de possíveis vices em sua chapa, Covas pode se aliar à ex-prefeita Marta Suplicy (SD), o que o colocaria no campo da centro-esquerda, ou optar por fazer uma chapa pura, com a senadora Mara Gabrilli ou o ex-deputado Ricardo Tripoli, ambos do PSDB.