Russomanno reforça elo com Bolsonaro e diz ser contra vacina obrigatória para covid-19

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, Celso Russomanno, reforçou sua relação com o presidente Jair Bolsonaro como solução para problemas da administração municipal. Em sabatina com jornalistas do Estadão, ele disse que sua proximidade com o presidente criaria condições favoráveis em uma renegociação da dívida da capital com o governo federal, e disse que Bolsonaro seria “muito bem-vindo” em seu partido. O candidato do Republicanos disse, ainda, ser contra a obrigatoriedade da vacinação contra o novo coronavírus.

“Eu tenho amizade com o presidente Bolsonaro desde 1995, amizade particular. Eu o conheço profundamente”, disse Russomanno. “Ele é muito bem vindo no Republicanos.”

Embora tenha dito mais de uma vez que é “amigo” de Bolsonaro e se apresentado como vice-líder do governo, Russomanno evitou dar uma resposta direta às perguntas sobre suspeitas contra a família do presidente e seu entorno. Ao ser perguntado sobre os depósitos de R$ 89 mil de Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michelle Bolsonaro e sobre outro vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, preso com R$ 33 mil na cueca, o candidato se esquivou.

“Não existe crime de amizade. Não se pode imputar crime a alguém por ser amigo. Recebo com muita alegria o apoio do presidente Bolsonaro", disse. “Essas questões estão sendo apuradas. Ministério Público e Judiciário têm competência para isso.”

Vacina contra covid-19

Questionado sobre o uso político das vacinas contra a covid-19 que estão em desenvolvimento, Russomanno disse ser contra a obrigatoriedade da vacinação. Ele ressaltou ser "legalista", deixou a entender que o processo de vacinação deve seguir as leis vigentes e disse que é contra “inventar”.

“Os nossos empregos foram embora, nós somos obrigados a uma série de coisas, agora querem obrigar a tomar vacina?”, questionou Russomanno. “Eu sou um legalista, nós temos leis, e nós vamos cumprir as leis. A gente não pode inventar."

Dívida e auxílio municipal

Uma das promessas de campanha do candidato é a criação de um programa de transferência de renda, semelhante ao auxílio emergencial do governo federal. Russomanno evitou prometer um valor para o auxílio paulistano.

A campanha tem dito que a liberação de verbas para o pagamento do benefício está atrelada à renegociação da dívida da capital com a União. Russomanno tem insistido que sua relação com Bolsonaro vai viabilizar uma negociação favorável à cidade.

“Eu posso dar alguns dados: a dívida está em R$ 57 bilhões; em 2030 ela vai ser em torno de R$ 200 bilhões. Ela tem de ser negociada, como o Rio de Janeiro já fez”, disse o candidato. “Ninguém melhor do que o governo federal para me dar apoio e transformar essa dívida num subsídio, e não no que ela é hoje: um forma de lucrar com a dívida de São Paulo. O governo federal não precisa disso.”

Acusações contra genro e filha

O candidato foi questionado sobre os 18 processos na Justiça que sua filha e seu genro respondem, por uma prática descrita como “esquema da pirâmide”. O caso foi revelado pelo Estadão no mês passado. Russomanno negou que a prática descrita nas ações seja realmente “pirâmide”, disse que seu genro passou por problemas finaneiros e que deve devolver o dinheiro.

“Isso não tem nada a ver comigo, nunca autorizei ninguém a usar meu nome, nem o meu genro. Ninguém nunca foi autorizado”, ele disse. “Não se trata de uma pirâmide. (Em uma) pirâmide, você tem de ter várias pessoas ‘embaixo’ para aumentar o investimento, conheço bastante isso. Se trata de contratos de mútuo, e o meu genro diz que vai vender os imóveis que tem, vai acertar com as pessoas que tem de acertar e, para mim, isso é ponto resolvido.”

Coronavírus e moradores de rua

Russomanno afirmou novamente que moradores de rua podem ter maior imunidade ao novo coronavírus, apesar de especialistas apontarem para a subnotificação de casos nesta população. Na semana passada ele disse que a falta de banho poderia ser uma das explicações para uma suposta taxa de contágio e mortalidade mais baixa – afirmação que não tem respaldo na ciência –, e durante a sabatina disse que os cientistas deveriam explicar esses dados.

“Eu não contesto a ciência, os especialistas têm de provar em vez de ficar falando sem os dados. Estou falando em cima dos dados”, disse Russomanno. “Os dados mostram que a incidência é muito menor nas pessoas em situação de rua”.