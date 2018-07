Rui Costa corre para fazer inaugurações e entregar equipamentos antes de restrição legal

SALVADOR - Pré-candidato à reeleição, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), inicia nesta quarta-feira, 4, uma intensa jornada de inaugurações de obras, entregas equipamentos públicos e assinaturas de ordens de serviço da sua gestão. No sábado, começa a valer a restrição legal a esse tipo de ação, por causa do período eleitoral.

Até o início da proibição, que dura três meses, o petista participará de pelo menos dez eventos do tipo, conforme sua agenda oficial, passando pelos municípios de Feira de Santana e Vitória da Conquista, segundo e terceiro maiores colégios eleitorais do Estado, respectivamente.

Os bairros de Cajazeiras e o Subúrbio Ferroviário, os mais populosos de Salvador e com maior concentração de eleitores na capital baiana, também estão no roteiro do pré-candidato à reeleição. Nesta quarta-feira, 4, ele viajou a Itapé, no sul baiano, onde inaugurou a barragem do Rio Colônia.

Nesta quinta, Rui participará no início manhã de cinco eventos. Depois de reabrir o Hospital Alaíde Costa e inaugurar o serviço de hemodiálise da unidade, no Subúrbio Ferroviário, o pré-candidato deve viajar para Feira de Santana.

Lá, a partir das 10h, deve entregar a obra de reforma e ampliação da emergência do Hospital Geral Clériston Andrade, autorizar a licitação para a sinalização de trânsito em bairros da cidade, entregar equipamentos para prefeituras e consórcios e, em seguida, entregar ambulâncias para outros municípios da região.

À tarde, já de volta a Salvador, o governador ainda tem previstas mais duas agendas. Inaugura a nova sede do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), às 14h, e entrega mais equipamentos para prefeituras baianas, às 16h.

Na sexta, em Cajazeiras, também na capital baiana, o petista deve participar às 9h da inauguração do novo Instituto Couto Maia – hospital especializado em doenças infectocontagiosas – e da assinatura da ordem de serviço para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.