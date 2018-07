Rede lança pré-candidato para disputa ao Senado em Minas

BELO HORIZONTE - A pré-candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, esteve em Minas Gerais para lançar a pré-candidatura de Kaká Menezes (Rede) ao Senado, em evento nesta quarta-feira, 11, em Contagem, na região metropolitana da capital mineira. Em entrevista à Rádio Super, a ex-senadora elogiou Menezes e disse que a escolha por um “quadro novo na política” pode trazer maior “capilaridade” para a campanha dela ao Planalto.

“Um jovem trabalhador, respeitado, que vai renovar a política, não só do ponto de vista das ideias, mas do ponto de vista das suas práticas”, disse a ex-ministra. Missionário evangélico e ex-jogador de basquete, Menezes foi candidato a prefeito de Contagem em 2016. Com 19 mil votos, 6,75%, ficou em penúltimo lugar no primeiro turno. Ele é fundador de uma ONG de ajuda a mulheres moradoras de rua e usuárias de drogas.

Na entrevista desta manhã, Marina também elogiou o pré-candidato da Rede ao governo mineiro, João Batista Mares Guia: “Um homem que conhece profundamente Minas Gerais”. A presidenciável também falou sobre a saída da composição da Rede no Estado do empresário Eduardo Lucas, que seria pré-candidato a vice-governador. A ex-senadora garantiu que o diretório estadual da Rede tem liberdade para decidir sobre o substituto na chapa.

Propostas

A ex-ministra também falou sobre as propostas voltadas para Minas Gerais que pretende colocar em prática caso seja eleita presidente. Marina afirmou que o Estado sofre com pobreza e exclusão social, além de ter problemas com segurança pública. “Independente de quem esteja no governo (de Minas), vamos fazer um trabalho em defesa da população, com a implementação Plano Nacional de Segurança Pública, além de fazer o País voltar a crescer para gerar renda."