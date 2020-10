Quem é Vera Lúcia? Conheça a candidata do PSTU à Prefeitura de São Paulo

Vera Lúcia Salgado, sindicalista e uma das fundadoras do PSTU, é a candidata à Prefeitura de São Paulo pelo partido nas eleições 2020. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, a candidata concorreu à presidência da República pela mesma sigla em 2018. Ficou na 11ª posição entre 13 concorrentes, com 55.762 votos ou 0,05% do total.

Também disputou a prefeitura de Aracaju em quatro ocasiões, entre 2004 e 2016. Além disso, concorreu aos cargos de deputada federal, em 2006 e 2014, e de governadora de Sergipe, em 2010. Nas eleições 2020, o professor Lucas Antônio Nizuma Simabukulo compõe a chapa como vice.

O plano de governo da candidata é marcado por críticas aos governos federal, municipal e à atual gestão municipal. A estatização de serviços municipais em áreas como saúde, transporte e educação são algumas das principais propostas.

Em pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada em 15 de outubro, Vera aparece em sétimo lugar com 1% das intenções de voto, junto com outros oito candidatos. Em levantamento anterior, publicado no início de outubro, a candidata teve 2% e ficou em quinto lugar.

Biografia e carreira política

Nascida em 1967 em Inajá, no Sertão de Pernambuco, Vera Lucia migrou ainda criança com a família para Aracaju e se estabeleceu na periferia da capital sergipana. Começou a trabalhar com 14 anos e executou as funções de garçonete, faxineira e datilógrafa.

Aos 19 anos, se tornou operária da indústria de calçados e iniciou sua trajetória no movimento sindical. Chegou ao cargo de diretora do sindicato da categoria e atuou na Federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Têxtil.

O PT foi o primeiro partido ao qual foi filiada. Em 1992, foi expulsa da sigla, por fazer parte da Convergência Socialista, divisão interna que apoiou o impeachment do presidente Fernando Collor. Em 1994, ajudou na fundação do PSTU, partido em que permanece desde a data.

Concorreu à prefeitura de Aracaju quatro vezes, em 2004, 2008, 2012 e 2016. Também concorreu à deputada federal por Sergipe, em 2006 e 2014, e à governadora do Estado em 2010.

Em 2018, substituiu o ex-metalúrgico José Maria de Almeida como candidata à presidência da República pelo PSTU. Almeida concorreu ao cargo em quatro eleições pela sigla. Com Vera como titular, o partido teve o pior desempenho em chapa própria para presidente, com 0,05% do total de votos.