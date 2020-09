PSTU lança Vera Lúcia como candidata à Prefeitura de São Paulo

Em convenção virtual realizada na noite deste sábado, 12, o PSTU oficializou a candidatura de Vera Lúcia à Prefeitura de São Paulo. O candidato a vice será o professor Lucas Antônio Nizuma Simabukulo, também do PSTU.

A convenção do partido também aprovou o nome de candidatos ao cargo de vereadores da capital paulista. "Bora construir uma alternativa operária e socialista para São Paulo", anunciou a conta do PSTU no Instagram após o anuncio das candidaturas.

Líder sindical, Vera Lúcia recebeu 55.762 votos na campanha à Presidência da República em 2018.