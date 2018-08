‘Não vamos ter a vida inteira para expor o Haddad’, diz Wagner

O ex-governador da Bahia Jaques Wagner admitiu nesta segunda-feira, 13, ao Estado que o PT tem uma “estratégia de substituição” e disse que o partido não pode esperar “a vida inteira” para expor o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato a vice na chapa presidencial petista e provável substituto numa eventual impugnação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto nas eleições 2018.

“Eu acho impossível sombrear a candidatura do Lula. Acho uma bobagem quem está falando que expor Haddad é problema. Ao contrário, se temos uma estratégia de substituição, nós não vamos ter a vida inteira para expor o Haddad”, disse Wagner durante ato político no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em Salvador, para o registro de sua candidatura ao Senado na chapa à reeleição do governador Rui Costa (PT). Wagner era apontado como possível plano B para substituir Lula.

O PT já prepara uma agenda de viagens de Haddad pelo Brasil. A ideia é começar por Estados do Nordeste, onde o partido tem forte presença. Nesta segunda, Haddad e Manuela d’Ávila (PCdoB) participaram de uma sessão conjunta de fotos em São Paulo. Em uma rede social, Manuela postou uma imagem em que aparece sendo maquiada e a frase: “preparando para a foto oficial”. Pessoas que acompanharam a produção disseram que foram feitas fotos dos dois sozinhos e também juntos.

Para dirigentes, sessão de fotos indica que plano B do PT está em curso

Para dirigentes petistas, a sessão é mais um indício de que, por mais que o PT negue, já está em curso o plano “B” para que Haddad substitua Lula. O ex-prefeito foi escolhido para ser vice de Lula, mas deve ceder o posto para Manuela quando a situação do ex-presidente for decidida pela Justiça Eleitoral.

Assessores de Haddad e Manuela divergiram sobre o objetivo das fotos. Segundo pessoas próximas da deputada gaúcha, trata-se de material de campanha. A equipe do ex-prefeito disse que a foto vai ser usada no registro da candidatura, nesta quarta-feira, no TSE. A legislação eleitoral obriga os candidatos a fornecerem fotos que serão usadas nas urnas eletrônicas no ato do registro.

Em sabatina do projeto “O Brasil visto de baixo”, na Casa do Baixo Augusta, região central de São Paulo, Haddad voltou a negar que é candidato a substituto de Lula. “Espero que no dia 7 de outubro tenha uma chapa em que eu não tenha que figurar”, disse. Pouco depois, ao falar sobre os cenários eleitorais, Haddad mostrou otimismo. “No segundo turno você pode ter certeza que o PT vai estar”, afirmou.

Depois de sofrer críticas de petistas por sugerir que o PT e PSDB poderiam estar juntos em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro (PSL), o ex-prefeito adotou um tom mais crítico em relação ao candidato tucano Geraldo Alckmin. “O Alckmin representa o projeto do Temer”, afirmou.

