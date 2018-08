Lula indica Haddad a vice em chapa do PT nas eleições 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou neste domingo, 5, uma carta à Executiva Nacional do PT na qual indica o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad para ser o candidato a vice na chapa do partido nas eleições 2018.

Na carta, Lula cogita a possibilidade de Manuela d'Ávila (PCdoB) compor a chapa, mas deixa a decisão para a Executiva Nacional do PT. Em votação, a executiva aprovou a indicação de Haddad como vice na chapa do PT à Presidência. O anúncio, no entanto, depende do resultado da reunião com o PCdoB, ainda na noite deste domingo.

Dirigentes do PT saíram na noite deste domingo da sede nacional do partido para uma nova reunião com líderes do PCdoB, em São Paulo. A conversa ocorrere em torno de uma aliança para a eleição presidencial. Foram para o encontro a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), o deputado Paulo Teixeira (SP), o ex-deputado Marcio Macedo (SE), o tesoureiro do partido, Emidio de Souza, e o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh.

O líder do PCdoB na Câmara, deputado Orlando Silva (SP), manifestou desconforto com a negociação. "Cada um tem seu jeito, sua vida. Vou sair da minha casa agora, 22h, domingo, ficar longe dos meus filhos que vejo tão pouco, para uma reunião com a direção do PT. Espero que se justifique, né?", escreveu o parlamentar, no Twitter.

Lula é oficializado candidato do PT à Presidência

No sábado, 4, o PT oficializou a candidatura de Lula, condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro e cumprindo prisão em Curitiba desde 7 de abril. Formalmente, Lula está indicado para ser, pela sexta vez, o candidato do partido à Presidência da República.

Porém, a cúpula petista passou a discutir, sem a presença do ex-presidente, a possibilidade de deflagrar já o “plano B” na disputa pelo Palácio do Planalto. O nome mais cotado é justamente o de Haddad.

A escolha de Haddad, mesmo como vice, passa imediatamente para o mundo político a mensagem de que o PT desistiu de manter o nome de Lula até o limite da Justiça e decidiu partir para uma alternativa eleitoral concreta.