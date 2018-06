Meirelles afirma que convergência do centro político vai acontecer 'no devido tempo'

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Planalto pelo MDB, Henrique Meirelles, afirmou que a eventual formação de uma chapa única que reúna o centro político para a corrida presidencial deste ano é "algo que vai acontecer no devido tempo", e não no início do processo eleitoral. A declaração foi dada durante entrevista para o programa Roda Viva, na noite desta segunda-feira, 11, na TV Cultura.

+++ Fórum Estadão-Faap: Polarização alimenta rejeição aos fatos

"Durante o processo eleitoral, os eleitores vão selecionando suas alternativas e isso vai levar naturalmente a uma convergência. E acho isso natural", disse. Questionado se isso seria uma sinalização de que ele poderá desistir da candidatura para apoiar um candidato de centro, Meirelles disse que, durante a campanha, as "possibilidades reais" de cada candidato serão avaliadas.

+++ Eleições 2018: conheça os pré-candidatos à Presidência da República

No último Datafolha, divulgado no domingo, 10, Meirelles aparece no máximo com 1% das intenções de voto. Para justificar o resultado ruim, Meirelles argumentou que é pouco conhecido no País. "Mas as pessoas que me conhecem votam em mim", disse.

Segundo o emedebista, pesquisas qualitativas feitas por ele mostram que em grupos selecionados o porcentual de intenção de voto cresce após os eleitores serem apresentados ao candidato. "O porcentual de intenção de votos entre aqueles que não me conheciam antes e passam a me conhecer passa a ser elevado, superior a 20%." O pré-candidato disse também que aposta na sua capacidade de chegar ao segundo turno da disputa com base nesses números.

+++ Articulação ligada a FHC vê Marina como alternativa

Meirelles foi confrontado sobre ser ou não o candidato do atual governo Michel Temer, que tem amargado elevados índices de rejeição. Ele afirmou apenas representar apenas as conquistas econômicas da gestão, como a PEC do teto dos gastos, a reforma trabalhista, entre outros.