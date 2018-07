Lula diz que será candidato para 'recuperar soberania do País'

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, afirmou nesta terça-feira, 10, que vai ser candidato nas eleições 2018 para "recuperar a soberania do povo brasileiro".

Em nota publicada no site oficial do petista, Lula diz que parte do patrimônio brasileiro está sendo "vendida de forma irresponsável" e que o governo está consolidando o suposto complexo que a elite nacional tem em relação aos Estados Unidos.

"É muito triste que parte do patrimônio público, construído com muito sacrifício pelo povo brasileiro a partir da metade do século XX, esteja sendo vendido de forma irresponsável, a preço de banana, para encobrir a ilegitimidade de um golpista, para abrir mão de qualquer soberania que um País precisa ter e consolidar o complexo de vira-lata que a elite brasileira sempre teve em relação aos EUA", diz a nota.

"Podem ter certeza, vou ser candidato para, entre outras coisas, recuperar a soberania do povo brasileiro", afirma o documento. Apesar das afirmações do ex-presidente, reportagem do Estado publicada em 8 de junho mostra que siglas de esquerda tratam o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como pré-candidato do PT ao Planalto.