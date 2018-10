Jaques Wagner defende esperar investigações sobre campanha contra PT no WhatsApp

O articulador político da campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência, Jaques Wagner, defendeu nesta quinta-feira, 18, esperar eventuais investigações sobre o suposto pagamento de empresas privadas que apoiam Jair Bolsonaro (PSL) para uma campanha contra o petista no WhatsApp .

"É melhor aguardar uma investigação para falar em anular a eleição", disse o senador eleito pela Bahia. Para Wagner, a onda de mensagens na rede social representa crime eleitoral e precisa ser investigada pela Polícia Federal.

Mais cedo, o presidente do PDT, Carlos Lupi, disse nesta quinta-feira que o partido está preparando uma peça jurídica com a qual irá pedir o cancelamento ou a nulidade das eleições presidenciais de 2018. O PSOL também pediu que o Ministério Público investigue o caso.

Haddad afirmou, em coletiva de imprensa, que vai acionar todos os mecanismos judiciais para que a campanha de Bolsonaro e os empresários supostamente envolvidos sejam punidos.

Sem citar nomes, o petista disse que "em qualquer lugar do mundo, isso seria um escândalo de proporções avassaladoras, poderia encerrar até com a impugnação da candidatura com o chamada do terceiro colocada para disputar o segundo turno".