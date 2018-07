Indio da Costa discute com Alckmin possível aliança na campanha ao governo do Rio de Janeiro

BRASÍLIA - Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro nas eleições 2018, o deputado Indio da Costa (PSD) esteve reunido nesta quarta-feira, 11, por cerca de duas horas com o presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) para discutir uma possível aliança no Estado. O encontro ocorreu na sede do PSDB em Brasília. Os tucanos estão divididos entre apoiar Indio ou Eduardo Paes (DEM) ao governo do Rio.

Após a reunião com Alckmin, Indio disse à imprensa que veio "atualizar" o tucano sobre a situação eleitoral no Rio, mas não pressioná-lo. "Estamos caminhando, não vim pressionar, nem colocar uma faca no peito, até porque cabe ao PSDB a decisão de quem o partido vai apoiar", disse o pré-candidato a governador, que tem o apoio do prefeito carioca, Marcelo Crivella, que é alvo de um processo de impeachment na Câmara dos Vereadores de sua cidade.

Indio, que já foi candidato à vice de José Serra (PSDB) na campanha presidencial de 2010, afirmou que considera "natural" subir no palanque de Alckmin e que se sente "confortável" no PSDB. "Alckmin é hoje o melhor candidato à presidente. Vou votar nele", garantiu.

Alckmin possui uma série de reuniões em Brasília nesta quarta-feira e deve voltar para São Paulo por volta das 20h. Há pouco, recebeu o deputado Otavio Leite (RJ). Pela manhã, ele esteve também com os deputados Ricardo Tripoli (SP), Nilson Leitão (MT) e Bruno Araújo (PE).