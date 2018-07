Após reunião, PRB mantém candidatura de Flávio Rocha

BRASÍLIA - Após se reunir com a bancada do partido, o presidente do PRB, Marcos Pereira, disse nesta quarta-feira, 11, que está mantida a pré-candidatura de Flávio Rocha (PRB) à Presidência da República. A explicação é que a legenda está se sentido usada pelo grandes partidos do centrão.

"A bancada está cansada de ser usada, os partidos maiores querem usar o tempo do partido, a estrutura do partido, mas não querem ter reciprocidade com o partido. Nós já fomos sozinhos (para a eleição) outras vezes, vamos ver se o bloco (Centrão) aceita apoiar o Flávio Rocha e aí a gente pode rever essa posição. A maioria (do partido) está se sentindo usada. Todo mundo se fortalece e a gente continua na mesma", afirmou.

Depois da reunião, Marcos Pereira deixou a Câmara dos Deputados e foi para a residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para um almoço com outros líderes desse grupo político. A expectativa é que o Centrão defina, de vez, se vai apoiar o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, ou o do PSDB, Geraldo Alckmin, entre outras possibilidades.

DEM

Na manhã desta quarta, o vice-líder do DEM na Câmara dos Deputados, deputado Efraim Filho (PB) afirmou que a sigla levará em conta a possibilidade de crescer regionalmente para definir o apoio a um presidenciável. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele afirmou que a maior capilaridade do PSDB em território nacional poderia dificultar uma aliança, já que os tucanos devem lançar candidaturas próprias aos governos como Minas Gerais e Goiás, onde o DEM tem nomes fortes - o senador Ronaldo Caiado e o deputado Rodrigo Pacheco.

"(Vamos apoiar) aquele que conseguir fortalecer os projetos de protagonismo do DEM nos Estados. O DEM não tem governadores e esses palanques locais podem ser a costura que leve o partido a tomar a decisão".