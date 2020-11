França e Skaf vão se encontrar no Senai nesta quarta-feira

O ex-governador Márcio França (PSB), candidato à Prefeitura de São Paulo, vai encontrar nesta quarta-feira, dia 11, o empresário Paulo Skaf (MDB), presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e aliado do presidente Jair Bolsonaro. O encontro será realizado no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), às 8h da manhã. Conforme noticiou o Estadão, Skaf vai apoiar a candidatura de França (PSB).

Na ocasião, os dois vão conversar sobre a possibilidade de se firmar convênio entre rede de ensino municipal o Senai. Houve, na semana passada, a previsão de que ambos se encontrassem no sábado, dia 7. De acordo com a campanha do peessebista, a agenda não chegou a acontecer. Em 2018, Skaf disputou o governo paulista, mas não foi para o segundo turno e acabou apoiando França contra João Doria (PSDB). O tucano venceu a eleição, mas perdeu na capital por quase 1 milhão de votos.

O apoio de Skaf também era esperado na campanha de Celso Russomanno (Republicanos), o candidato que tem o apoio formal de Bolsonaro. Até então ausente da disputa na capital, o presidente da Fiesp manteve um canal aberto de diálogo com o peessebista e com o deputado, mas optou por apoiar França após as pesquisas de intenção de voto indicarem o derretimento de Russomanno.

Na pesquisa Ibope/TV Globo/Estadão divulgada nesta segunda-feira, dia 9, o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), aliado de Doria, está com 32% das intenções de voto. Em seguida vêm Guilherme Boulos, com 13%; Russomanno, com 12% e França, com 10% – todos esses em situação de empate técnico. No primeiro levantamento do instituto, veiculado em 2 de outubro, o candidato bolsonarista chegou a liderar a disputa, com 26%.

Skaf é apontado por aliados de Bolsonaro como potencial candidato do Palácio do Planalto ao governo paulista em 2022.