Aliado de Bolsonaro, Skaf vai apoiar candidatura de Márcio França em SP

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o empresário Paulo Skaf (MDB), presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), vai apoiar a candidatura do ex-governador Márcio França (PSB) à Prefeitura de São Paulo. Os dois vão se reunir neste sábado, 7, para tomar um café e avaliam já gravar juntos um vídeo para o programa eleitoral gratuito na TV. Em 2018, Skaf disputou o governo paulista, mas não foi para o segundo turno e apoiou França contra João Doria (PSDB). O tucano venceu a eleição, mas perdeu na capital.

O apoio de Skaf também era esperado na campanha de Celso Russomanno (Republicanos), o candidato que tem o apoio formal do presidente da República. Até então ausente da disputa na capital, o presidente da Fiesp manteve um canal aberto de diálogo com o pessebista e com o deputado, mas optou por apoiar França após as pesquisas de intenção de voto indicarem o derretimento de Russomanno.

O empresário é apontado por bolsonaristas como virtual candidato do Palácio do Planalto ao governo paulista em 2022.

Na pesquisa Datafolha divulgada ontem, Russomanno caiu 4% em relação ao levantamento anterior e apareceu com 16% das intenções de voto, em empate técnico com Guilherme Boulos (Psol) - 14% e Márcio França (PSB) 13%. A aproximação de Skaf com França tem como objetivo alavancar o ex-governador para o segundo turno contra Bruno Covas (PSDB) e tentar impedir a vitória do tucano, que fortaleceria o projeto presidencial de João Doria para 2022.

Procurado, Skaf não quis se pronunciar, mas sua assessoria confirmou o encontro com França amanhã. A avaliação entre aliados de França é que o apoio de Skaf será uma sinalização para o eleitorado bolsonarista de que o ex-governador será o nome anti-Doria no segundo turno, mesmo sem representar o presidente da República. Mas há um inconveniente. Na segunda-feira o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) vem a São Paulo para um ato político ao lado de França. O entorno de França pode deixar para divulgar o apoio de Skaf depois disso, para evitar constrangimentos.