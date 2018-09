Fotógrafo registrou Adelio minutos antes do atentado a Bolsonaro

Misturado à multidão, Adelio Bispo de Oliveira (no destaque) tenta se aproximar de Jair Bolsonaro. Eram 15h38 da última quinta-feira; dois minutos depois, ele usa uma faca para atacar o candidato à Presidência da República. A imagem é do fotógrafo do Estado Fábio Motta, que acompanha a agenda do presidenciável.

Bolsonaro participava de uma caminhada pelas ruas do centro de Juiz de Fora quando foi esfaqueado por Adelio – no momento do ataque, ele vestia uma camisa amarela com os dizeres “Meu Partido é o Brasil".

Bolsonaro cumpria agenda em um dos principais endereços da cidade, no calçadão da Rua Halfeld, local exclusivo para pedestres. O candidato seguia o script de suas agendas de rua: caminhadas no meio dos apoiadores, selfies e interação com crianças e adolescentes simulando armas com as mãos.