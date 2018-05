Pesquisa Ibope: Doria lidera disputa pelo governo de São Paulo

SÃO PAULO - O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) lidera a as intenções de voto para o Governo de São Paulo, segundo pesquisa Ibope de intenção de voto divulgada na segunda-feira, 28, pela TV Band. Conforme o levantamento, o tucano tem 22% e é seguido pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, do MDB, que aparece com 15%.

Em seguida vêm o ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho, do PT, com 4%, e o governador Márcio França, do PSB, com 3%. Os demais prováveis candidatos a governador de São Paulo têm porcentuais de intenção de voto inferiores a 2% na pesquisa eleitoral. Dos entrevistados, 40% disseram que pretendem votar em branco ou anular o voto para governador em outubro. Os que não sabem ou não responderam foram 10%.

Em comparação com a pesquisa Ibope feita há um mês, Doria e Skaf perderam pontos porcentuais. Em abril, o tucano tinha 24% e o emedebista, 19%. Os demais concorrentes mantiveram suas intenções de voto. A alteração se deve ao aumento de três pontos dos eleitores que declaram voto em branco ou nulo.

Pesquisa Ibope para o segundo turno

O Ibope analisou quatro cenários para uma eventual disputa no segundo turno. De acordo com a pesquisa eleitoral, Doria venceria França (35% a 22%) e Marinho (37% a 21%) e ficaria em um empate técnico com Skaf (31% a 30%). Na disputa direta, Skaf venceria França (38% a 17%) e Marinho (39% a 18%).

Os líderes das pesquisas eleitorais são também os prováveis candidatos a governador de São Paulo com maior nível de conhecimento entre os eleitores. Neste quesito, 58% dos entrevistados disseram conhecer Doria “bem ou mais ou menos”, enquanto 19% afirmaram não conhecê-lo. Skaf é conhecido por 40% e desconhecido por 22%. Marinho tem índices de 22% de conhecimento e 53% de desconhecimento. Apesar de ser o governador, França é desconhecido por 58% do eleitorado paulista e conhecido por apenas 20%.

João Doria também é o pré-candidato com maior índice de rejeição. Dos entrevistados, 35% disseram que não votariam no tucano. Skaf aparece empatado neste quesito, rejeitado por 34% dos entrevistados. Luiz Marinho vem em seguida, com 20%. França é o pré-candidato menos rejeitado, com 16%.

Pesquisa Ibope: presidenciáveis em SP

O Ibope também verificou a intenção de voto dos eleitores paulistas para pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Em cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 19%, em empate técnico com Geraldo Alckmin (PSDB), que tem 15%. Marina Silva (Rede) tem 11% e Ciro Gomes (PDT), 7%. Brancos e nulos são 27% e 4% não souberam responder.

O Ibope entrevistou 1.008 eleitores entre 24 e 27 de maio. A margem de erro máxima estimada é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.