Doria recomenda a Lula concorrer a síndico da cadeia

O ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo paulista João Doria visitou neste sábado a cidade de Franca e voltou a bater de frente com o PT. O tucano comentou a intenção do partido de lançar o ex-presidente Lula ao Planalto. “A nossa constituição não permite que um presidiário dispute as eleições. O Lula está condenado em um processo, e outras condenações virão. O Lula, no máximo, vai disputar a eleição para síndico de cadeia”, disse.

O PT fará um ato nos próximos dias para anunciar a candidatura de Lula. O partido vai insistir com o nome do petista mesmo que a lei da ficha limpa o tenha tornado inelegível.

Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por corrupção. Ele teria recebido um triplex no Guarujá em troca de beneficiar a OAS. O petista nega. Lula cumpre a pena em regime fechado na sede da PF em Curitiba. (Andreza Matais)