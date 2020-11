Como saber seu local de votação nas eleições 2020

No domingo, 15 de novembro, milhões de eleitores pelo País vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores que assumem mandatos por um período de quatro anos a partir de 2021. A data das eleições 2020 foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.

Para exercer seu direito ao voto, no entanto, o eleitor precisa estar atento ao local de votação, que pode ser consultado através de diversas plataformas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O título de eleitor apresenta apenas os números da zona e da seção eleitoral. Saiba como consultar o endereço do local de votação:

Como saber se meu local de votação mudou?

A Justiça Eleitoral alerta que em todo o Brasil existem zonas e seções eleitorais que mudaram de local, por causa da pandemia, obras, locais que não existem mais, falta de estrutura ou melhorias para acessibilidade. Recomenda-se que o local de votação seja confirmado antes de sair de casa no dia do pleito.

Atenção, eleitor! Sua seção eleitoral pode ter mudado. Para evitar imprevistos, consulte no aplicativo e-Título ou em nosso site: https://t.co/HsFphXNbNG O uso da máscara será obrigatório Leve sua própria caneta ✍️#Eleições2020 pic.twitter.com/AAsxUUKewv — TRE-SP (@TRESPjusbr) November 11, 2020

Como consultar o local de votação no site do TSE

Vá ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu Estado. Na página inicial, dirija-se ao painel “Serviços ao eleitor” e selecione a opção “Local de votação”.

Na janela que subir, basta preencher nome, nome da mãe e data de nascimento, aceitar a opção “Não sou um robô” e clicar em “Consultar”.

O sistema vai consultar seu local de votação e informar na tela seguinte.

Para Entender Como votar: saiba tudo sobre o dia da votação nas eleições 2020 No domingo, há algumas regras que devem ser cumpridas para o cidadão poder exercer o seu direito ao voto durante a pandemia

Como consultar o local de votação no aplicativo e-Título

Outra opção é baixar o aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, disponível gratuitamente para iOS e Android. Saiba como baixar e acessar o app aqui.

Lembre-se de chegar cedo ao local de votação para evitar imprevistos. A Justiça Eleitoral antecipou em uma hora o início do horário de votação, que vai das 7h às 17h (horário local). Embora não seja um horário exclusivo, o TSE orienta que os idosos votem entre 7h e 10h. Aqueles que chegarem até o horário de fechamento poderão votar mesmo se houver filas na seção eleitoral.

Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte. Eleitores que fizeram o cadastramento biométrico podem apresentar somente o aplicativo e-Título, que substitui o documento oficial com foto. Não é necessário apresentar o título de eleitor, embora a Justiça Eleitoral recomende levar o documento para facilitar a localização do seu local de votação.

Como consultar o local de votação no WhatsApp

É possível checar o local de votação através do assistente virtual do TSE em parceria com o WhatsApp. Para usar o chatbot - como é conhecido esse tipo de mecanismo - basta iniciar uma conversa com o tira-dúvidas no aplicativo. Você pode fazer isso de três maneiras:

Adicionar o número +55 61 9637-1078 na agenda de contatos pessoal;

na agenda de contatos pessoal; Iniciar a conversa por meio desta página, se o usuário estiver logado no WhatsApp no computador;

Apontar a câmera do celular ou o leitor de QR Code do aparelho disponível nesta página.

Então, basta enviar uma mensagem de apresentação que virá uma resposta automática. Para finalizar o cadastro no chat, é só selecionar o opção “Quero receber”. Será apresentada uma lista com os temas disponíveis para consulta. Para saber o local da votação, digite 6. Saiba aqui como tirar outras dúvidas no WhatsApp do TSE.