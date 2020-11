Saiba quem foi para o 2º turno nas eleições 2020 para prefeito

Além de 18 capitais brasileiras, outras 39 cidades terão segundo turno nas eleições 2020 para definir o comando das Prefeituras em cada município. A votação ocorre na data de 29 de novembro.

Leia Também Veja os vereadores eleitos e como fica a composição da Câmara de SP

Somente cidades com mais de 200 mil eleitores são aptas a ter a segunda etapa da disputa. Entenda quando acontece o segundo turno aqui. São Paulo é uma das capitais que terá segundo turno: o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), que obteve 32,85% dos votos válidos na primeira fase do pleito, concorre contra Guilherme Boulos (PSOL), que atingiu 20,24% dos votos.

O Estado de São Paulo é o que registra mais cidades que vão para a segunda etapa das eleições 2020. São quinze municípios: Bauru, Campinas, Diadema, Franca, Guarulhos, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, São Vicente, Sorocaba, Taboão da Serra e Taubaté.

Os eleitores do Rio de Janeiro também irão às urnas novamente para definir a Prefeitura. Marcelo Crivella (Republicanos), atual chefe do Executivo carioca, disputa contra Eduardo Paes (DEM). Os candidatos obtiveram, respectivamente, 21,90% e 37,01% no primeiro turno.

No Sudeste, Vitória (ES) também terá segundo turno. A região com maior número de capitais que ainda não definiram o prefeito é a Nordeste, com sete cidades. Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Aracaju são elas.

Veja na lista abaixo todas os candidatos do Brasil que estão no segundo turno, dividido por Região e cidade:

Norte Segundo turno em Rio Branco (AC)

Tião Bocalon (PP) e Socorro Neri (PSB)

Segundo turno em Manaus (AM)

Amazonino Mendes (Pode) e David Almeida (Avante)

Segundo turno em Belém (PA)

Edmilson Rodrigues (PSOL) e Delegado Federal Eguchi (Patriota)

Segundo turno em Santarém (PA)

O atual prefeito Nélio Aguiar (DEM) e a ex-prefeita Maria do Carmo (PT)

Segundo turno em Porto Velho (RO)

Hildon Chaves (PSDB) e Cristiane Lopes (PP)

Segundo turno em Boa Vista (RR)

Arthur Henrique (MDB) e Ottaci (PSB)

Nordeste

Segundo turno em São Luís (MA)

Eduardo Braide (Podemos) e Duarte Júnior (Republicanos)

Segundo turno em Teresina (PI)

Dr. Pessoa (MDB) e Kleber Montezuma (PSDB)

Segundo turno em Caucaia (CE)

Naumi Amorim (PSD) e Vitor Valim (Pros)

Segundo turno em Fortaleza (CE)

Sarto (PDT) e Capitão Wagner (Pros)

Segundo turno em Recife (PE)

João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT)

Segundo turno em Paulista (PE)

Yves Ribeiro (MDB) e Francisco Padilha (PSB)

Segundo turno em João Pessoa (PB)

Cícero Lucena (PP) e Nilvan Ferreira (MDB)

Segundo turno em Aracaju (SE)

Edvaldo (PDT) e Delegada Danielle (Cidadania)

Segundo turno em Maceió (AL)

Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) e JHC (PSB)

Segundo turno em Feira de Santana (BA)

Zé Neto (PT) e Colbert Martins (MDB)

Segundo turno em Vitória da Conquista (BA)

Zé Raimundo (PT) e Herzem Gusmão (MDB)

Centro-Oeste

Segundo turno em Cuiabá (MT)

Abílio (Podemos) e Emanuel Pinheiro (MDB)

Segundo turno em Anápolis (GO)

Roberto Naves (PP) e Antonio Gomide (PT)

Segundo turno em Goiânia (GO)

Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD)

Sudeste

Segundo turno em Bauru (SP)

Suéllen Rosim (Patriota) e Dr Raul (DEM)

Segundo turno em Campinas (SP)

Dário Saadi (Republicanos) e Rafa Zimbaldi (PL)

Segundo turno em Diadema (SP)

Filippi (PT) e Taka Yamauchi (PSD)

Segundo turno em Franca (SP)

Flávia Lancha (PSD) e Alexandre Ferreira (MDB)

Segundo turno em Guarulhos (SP)

Guti (PSD) e Elói Pietá (PT)

Segundo turno em Limeira (SP)

Mario Botion (PSD) e Murilo Félix (Podemos)

Segundo turno em Mauá (SP)

Átila Jacomussi (PSB) e Marcelo Oliveira (PT)

Segundo turno em Mogi das Cruzes (SP)

Marcus Melo (PSDB) e Caio Cunha (Podemos)

Segundo turno em Piracicaba (SP)

Barjas Negri (PSDB) e Luciano Almeida (DEM)

Segundo turno em Praia Grande (SP)

Raquel Chini (PSDB) e Danilo Morgado (PSL)

Segundo turno em Ribeirão Preto (SP)

Duarte Nogueira (PSDB) e Suely Vilela (PSB)

Segundo turno em São Paulo (SP)

Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL)

Segundo turno em São Vicente (SP)

Solange Freitas (PSDB) e Kayo Amado (Podemos)

Segundo turno em Sorocaba (SP)

Rodrigo Manga (Republicanos) e Jaqueline Coutinho (PSL)

Segundo turno em Taboão da Serra (SP)

Engenheiro Daniel (PSDB) e Aprigio (Podemos)

Segundo turno em Taubaté (SP)

Saud (MDB) e Loreny (Cidadania)

Segundo turno em Campos dos Goytacazes (RJ)

Wladimir Garotinho (PSD) - sub judice - e Caio Vianna (PDT)

Segundo turno em Petrópolis (RJ)

Rubens Bomtempo (PSB) e Bernardo Rossi (PL)

Segundo turno em Rio de Janeiro (RJ)

Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos)

Segundo turno em São Gonçalo (RJ)

Dimas Gadelha (PT) e Capitão Nelson (Avante)

Segundo turno em São João de Meriti (RJ)

Dr. João (DEM) e Leo Vieira (PSC)

Segundo turno em Cariacica (ES)

Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT)

Segundo turno em Serra (ES)

Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede)

Segundo turno em Vila Velha (ES)

Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB)

Segundo turno em Vitória (ES)

Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT)

Segundo turno em Contagem (MG)

Marília (PT) e Felipe Saliba (DEM)

Segundo turno em Governador Valadares (MG)

André Merlo (PSDB) e Dr. Luciano (PSC)

Segundo turno em Juiz de Fora (MG)

Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB)

Segundo turno em Uberaba (MG)

Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB)

Sul

Segundo turno em Ponta Grossa (PR)

Mabel Canto (PSC) e Professora Elizabeth (PSD)

Segundo turno em Canoas (RS)

Jairo Jorge (PSD) E Luiz Carlos Busato (PTB)

Segundo turno em Caxias do Sul (RS)

Pepe Vargas (PT) e Adiló (PSDB)

Segundo turno em Pelotas (RS)

Paula Mascarenhas (PSDB) e Ivan Duarte (PT)

Segundo turno em Porto Alegre (RS)

Sebastião Melo (MDB) e Manuela D’Ávila (PC do B)

Segundo turno em Santa Maria (RS)

Sergio Cecchim (PP) e Pozzobom (PSDB)

Segundo turno em Blumenau (SC)

Mário Hildebrandt (Podemos) e João Paulo Kleinübing (DEM)

Segundo turno em Joinville (SC)

Darci de Matos (PSD) e Adriano Silva (Novo)