Bolsonaro tem alta da UTI e vai para unidade semi-intensiva

O candidato do PSL ao Planalto nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou agora para uma unidade de cuidado semi-intensivo, informou, nesta terça-feira, 11, o Hospital Albert Einstein, em nota.

"Foi iniciada uma dieta leve, com boa tolerância do paciente, sem apresentar náuseas ou vômitos", informou o hospital. O texto, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, acrescenta que Bolsonaro não tem sinais de infecção ou febre e recebe as medidas de prevenção de trombose venosa.

No boletim divulgado na manhã desta terça-feira, o hospital havia informado que o capitão do exército, em decorrência da melhora intestinal, teve a sonda nasogástrica retirada.

Jair Bolsonaro foi esfaqueado na última quinta-feira, 6, durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). O político estava na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última sexta-feira, 7.