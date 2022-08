Carta pela democracia tem sete vezes mais menções nas redes sociais do que o 7 de Setembro

A leitura da carta pela democracia na Faculdade de Direito da USP nesta quinta-feira, 11, colocou em segundo plano a principal pauta hoje do bolsonarismo, o 7 de Setembro. Segundo o Monitor de Redes do Estadão, a carta teve cerca de sete vezes mais menções no Twitter ao logo do dia do que o Dia da Independência — cujo debate se concentra no ato político convocado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), como mostrou o blog.

O levantamento do Estadão na plataforma criada em parceria com a empresa Torabit contabilizou 116.872 menções no Twitter sobre a carta até as 18h. O assunto explodiu a partir das 10h, quando teve início o evento na USP. Por outro lado, a medição sobre o 7 de Setembro chegou a 15.929 menções. Alguns posts prometem uma “resposta” para o 11 de agosto.

O debate sobre a carta pela democracia na rede social na manhã desta quinta-feira ficou marcado pela oposição a Bolsonaro no Twitter. O nome do presidente ficou em terceiro lugar nos termos relacionados a esse tipo de conteúdo, com predomínio de sentimento negativo. Críticos ainda conseguiram alavancar o termo “Bolsonaro sai, democracia fica” ao primeiro lugar nos trending topics do Brasil e oitavo no mundo.