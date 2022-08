Opositores a Bolsonaro dominam menções nas redes no debate sobre carta pela democracia

A oposição ao presidente Jair Bolsonaro (PL) foi maioria no debate do Twitter sobre a “carta pela democracia” na manhã desta quinta-feira, 11, quando foi realizada a leitura do manifesto na Faculdade de Direito da USP.

Segundo dados do Monitor de Redes do Estadão, as principais hashtags sobre o tema foram #estadodedireitosempre, #cartapelademocracia e #eudefendoademocracia, todas favoráveis ao ato.

O nome de Bolsonaro aparece em terceiro nos termos relacionados, com predomínio de sentimento negativo. Além disso, palavras adotadas pelo bolsonarismo, como “cartinha”, são pouco expressivas — ela ficou ranqueada apenas em 18º lugar, contra o 6º lugar de “defesa”, por exemplo.

Ainda assim, apoiadores do presidente conseguiram colocar cinco das 10 postagens com mais compartilhamentos na plataforma. Esse ponto indica que alguns atores conseguiram atrair uma audiência maior, mas o debate como um todo ficou mais concentrado em críticas ao mandatário.

O levantamento do Estadão na plataforma criada em parceria com a empresa Torabit contabilizou 42.800 menções sobre a carta até o meio-dia. O assunto explodiu a partir das 10h, quando teve início o evento na USP.

Trending topics. O termo “Bolsonaro sai, democracia fica” ficou em primeiro nos trending topics do Brasil e oitavo no mundial, com mais de 16 mil posts. O indicador do próprio Twitter compara os assuntos que mais ganham tração na rede.

Em terceiro, ficou #EstadodeDireitoSempre — uma hashtag mais neutra, com 6 mil posts. Apenas em quarto aparece uma tag de apoio ao presidente (#EJairOuJaEra), com pouco mais de 1,5 mil posts.

BOLSONARO SAI DEMOCRACIA FICA pic.twitter.com/VQPAFbDRW0 — Humberto Costa (@senadorhumberto) August 11, 2022

Estado de Direito Sempre! No dia do estudante, no histórico dia 11 de agosto, a sociedade levanta sua voz em defesa da democracia. Assinei o manifesto. Tenham certeza do meu compromisso. Minha candidatura representa exatamente isso: democracia sempre. Tolerância, paz e respeito. — Simone Tebet (@simonetebetbr) August 11, 2022