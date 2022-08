Apoiadores de Bolsonaro dominam debate sobre 7 de Setembro no Twitter; ‘Estadão’ lança monitor de redes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados tiveram sucesso em associar o Dia da Independência deste ano a um ato político em seu apoio. A um mês da data, as menções ao 7 de Setembro no Twitter crescem acompanhadas de termos como “Bolsonaro” e “Copacabana” e hashtags sobre as eleições de 2022 — e praticamente ignoram a celebração, de acordo com o Monitor de Redes do Estadão, ferramenta criada em parceria com a empresa Torabit que analisa postagens públicas e acompanha o desempenho dos candidatos nas plataformas digitais. Foram contabilizadas 155 mil menções ao 7 de Setembro nos primeiros oito dias de agosto no Twitter. Das 30 mensagens mais compartilhadas sobre o evento, apenas uma não faz referência à manifestação convocada pelo presidente da República. Destas, 23 são favoráveis ao evento.

O 7 de Setembro deste ano marca o bicentenário da Independência do Brasil de Portugal.

Leia Também Teste você mesmo o Monitor de Redes Sociais

O Estadão lança nesta quarta-feira, 10, seu Monitor de Redes Sociais, que mostra, em tempo real, o volume de menções aos principais candidatos ao Planalto, os assuntos mais comentados do momento, os principais influenciadores do debate eleitoral, entre outras funcionalidades. No item Painel de Redes é possível acompanhar as tendências mensais, semanais ou diárias dos quatro principais presidenciáveis, conforme dados da Torabit. A ferramenta monitora também o desempenho dos candidatos no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.

O levantamento sobre o 7 de Setembro mostra ainda que a palavra “Bolsonaro” é a segunda mais frequente nas publicações referentes à data. Entre as hashtags, destacam-se #7desetembrovaisergigante e #bolsonaroreeleito2022.

Entre as palavras mais usadas, os termos “bolsonaristas” e “fascismo” foram empregados quase sempre com menções negativas, o que indica mobilização de adversários de Bolsonaro, enquanto “povo” e “Forças (Armadas)” tiveram apelo positivo entre apoiadores do presidente, mostra a ferramenta.

A popularidade do 7 de Setembro variou na medição do Estadão ao longo da semana. O dia de maior impacto foi no sábado, 6 de agosto. Diversos influenciadores bolsonaristas fizeram postagens no Twitter criticando uma declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, no dia anterior, de que o 7 de Setembro pode mostrar o “tamanho do fascismo no Brasil”. O ministro se referia a atos violentos contra instituições democráticas.

Só quem não tem família, pode conspirar contra uma das datas mais patrióticas do país. Vc consegue imaginar um Ministro da Suprema Corte Americana falar mal de uma festa do 04 de Julho? Isso só pode ser medo de amanhecer no 7/9 com um Brasil mais conservador. Aguarde e verá. pic.twitter.com/4eiIHxoyyS — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) August 5, 2022

Já a oposição entrou na pauta principalmente no dia 2 de agosto. Deputados, como Rogério Correia (PT-MG) e Ivan Valente (PSOL-SP), e páginas de esquerda repercutiram uma notícia da revista Veja sobre a suspeita de órgãos de inteligência sobre ataques ao 7 de Setembro com viés golpista envolvendo grupos de extrema-direita.

URGENTE! Dois oficias de órgãos de inteligência do governo revelaram à Veja, que bolsonaristas estariam tramando um ato criminoso no dia 7 de setembro. O objetivo, de acordo com os oficiais seria o de ferir os próprios bolsonaristas, gerar pânico e colocar a culpa na esquerda. — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) August 2, 2022

Nuvem das palavras mais usadas quando associadas a 7 de Setembro, no Twitter. Palavras em vermelho tiveram maioria dos tuítes associados a sentimentos negativos, enquanto palavras em verde, sentimentos positivos. Aquelas na cor laranja estão no centro dos espectros de sentimentos, incluindo sentimentos “neutros”

Ação automatizada

Outros assuntos que mobilizaram os perfis na rede foram o convite de Bolsonaro a chefes de Estado estrangeiros e o processo eleitoral no , a mudança de local do ato no Rio de Janeiro e a ação judicial do partido Rede no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando essa mesma medida.

O monitor do Estadão encontrou indícios de ação automatizada e perfis inautênticos tuitando sobre a manifestação bolsonarista. Um usuário criado em maio deste ano publicou 90 vezes com o termo 7 de Setembro em 1º de agosto — um post a cada 16 minutos, em sua maioria retuítes. Outro perfil com apenas cinco seguidores postou um comentário idêntico 70 vezes em posts de políticos como o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e a deputada Bia Kicis (PL-DF).

O levantamento da Torabit foi realizado por meio do monitoramento dos principais termos e hashtags relacionadas à data no período. As menções são atribuídas automaticamente aos atores mais ativos na rede.