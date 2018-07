‘Quando juiz trabalha nas férias, também criticam’, brinca Moro Juiz da Lava Jato não acatou, durante seu período de férias, ordem do desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, que mandou soltar ex-presidente no plantão judiciário; em evento do Estadão, em São Paulo, magistrado diz que sempre agiu com 'absoluta transparência'