Procuradoria pede à Justiça que suspenda censura do governo Bolsonaro ao filme ‘Como se tornar o pior aluno da escola’ Para 'corrigir uma violação à liberdade de expressão artística', Ministério Público Federal no Rio ingressou com ação contra ato do Ministério da Justiça que barrou 'disponibilização, exibição e oferta do filme'