Procuradoria no DF abre investigação criminal sobre contrato da Covaxin

A Procuradoria da República no Distrito Federal decidiu que é preciso aprofundar a apuração sobre as negociações para compra da vacina indiana Covaxin. O contrato foi cancelado pelo Ministério da Saúde depois que suspeitas de corrupção envolvendo a aquisição do imunizante vieram a público na CPI da Covid.

A investigação preliminar conduzida pela procuradora Luciana Loureiro ganhou status de inquérito formal nesta segunda-feira, 30.

Na portaria que confirma a instauração do procedimento, o procurador Paulo José Rocha Júnior aponta como objeto da investigação criminal “apurar, especificamente, supostas irregularidades na celebração do contrato”.

A Polícia Federal também abriu uma frente de apuração, a pedido do Ministério da Justiça, para investigar as suspeitas de irregularidades que envolvem o processo de aquisição do imunizante.

