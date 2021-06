Pazuello diz à PGR que Ministério da Saúde investigou e não encontrou irregularidades no contrato da Covaxin

Antes da Procuradoria Geral da República (PGR) se opor ao pedido para investigar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por possível crime de prevaricação nas negociações para compra da vacina indiana Covaxin, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, enviou manifestação ao órgão para ‘auxiliar a tomada de decisão’.

Documento A manifestação de Pazuello PDF

Leia Também PGR pede ao STF que aguarde fim da CPI da Covid para decidir se investiga Bolsonaro por prevaricação no Caso Covaxin

O documento foi endereçado ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Em oito páginas, o ex-ministro repete a versão que vem sendo dada pelo Palácio do Planalto de que não houve irregularidade no processo de aquisição do imunizante fabricado pelo laboratório indiano Bharat Biotech.

Segundo Pazuello, as suspeitas de corrupção no negócio, levadas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e pelo irmão do parlamentar, Luis Ricardo Miranda, que é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, foram investigadas internamente, sem que fossem encontradas irregularidades. A ‘averiguação prévia sobre os alegados indícios de irregularidades e ilicitudes’ teria sido conduzida pelo então Secretário-Executivo Élcio Franco, número dois no comando da pasta da Saúde naquele momento, afirma o documento.

“Impende destacar que o Secretário-Executivo Élcio foi responsável pela negociação, contratação e aquisição de todas as vacinas pelo Ministério da Saúde. Por consectário lógico, o agente público com maior expertise para apreciar eventual não conformidade contratual quanto às vacinas era o Secretário-Executivo”, afirma o ex-ministro.

Bolsonaro foi alertado no dia 20 de março sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo a aquisição das doses. O presidente, no entanto, só teria notificado o então ministro da Saúde no dia 22 de março – uma segunda-feira. Essa conversa entre Bolsonaro e Pazuello sobre a Covaxin, porém, teria ocorrido um dia antes da exoneração do ex-ministro. Por isso, parlamentares questionam a versão do Planalto.

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) acusaram Bolsonaro de ter cometido o crime de prevaricação por não acionar órgãos competentes para apurar os indícios de irregularidades no contrato da vacina. Eles formalizaram uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF).

“É prerrogativa legal da Administração Pública – no exercício do Poder-Dever de Autotutela Administrativa – realizar averiguação prévia sobre os seus atos, sem a necessidade de encaminhar para outras instâncias investigativas”, rebateu Pazuello.

O ex-ministro negou ocorrência de crime ou ato de improbidade administrativa na contratação da vacina indiana.

“Não há que se cogitar minimante qualquer ocorrência de crime ou ato de improbidade, considerando que houve a escorreita e tempestiva adoção de providências, seja por parte do Exmo. Senhor Presidente da República seja por parte deste subscritor”, diz o documento enviado pelo ex-chefe da pasta.

Além de se defender, o Pazuello pediu que a PGR investigue senadores, inclusive o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), pela atuação dos parlamentares da comissão. Para o ex-ministro, os parlamentares que conduzem a investigação no Senado cometeram crime de abuso de autoridade.

“A notícia-crime não detém aptidão mínima nem justa causa idônea para seu devido prosseguimento. Aliás, incumbiria uma análise efetiva por parte da Procuradoria-Geral da República à série de manifestações feitas por parte de membros da CPI com antecipação de juízo de valor a respeito dos fatos apurados, inclusive pelo próprio relator”, diz a manifestação de Pazuello.

Ontem o vice-procurador-geral da República Humberto Jacques de Medeiros defendeu, em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, que o Ministério Público Federal aguarde o fim da CPI da Covid antes de pensar em abrir uma investigação concorrente sobre o Caso Covaxin.

O vice-procurador considerou que os senadores ‘furaram’ a comissão parlamentar ao acionarem o tribunal antes da conclusão da investigação parlamentar. Na avaliação da PGR, a análise do caso deve aguardar o relatório final da CPI. Outro argumento é o de que as apurações podem chegar a conclusões divergentes.

O parecer da PGR foi enviado a pedido da ministra Rosa Weber. Cabe a ela decidir, monocraticamente ou junto ao colegiado, se autoriza a abertura de uma investigação formal sobre a conduta do presidente.