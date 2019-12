Procurador de Minas recebeu R$ 124 mil em dois meses, após reclamar do ‘miserê’ de seu salário Leonardo Azeredo dos Santos, do Ministério Público mineiro, queixou-se do próprio contracheque, em julho; em agosto, de licença médica, ganhou R$ 76,7 mil e, em setembro, R$ 47,2 mil, segundo dados do portal Transparência