Procurador da Lava Jato pede retratação de Gilmar por acusações ‘descabidas e temerárias’ Almir Teubl Sanches, do Ministério Público Federal no Rio, lembrou que, em fevereiro, ministro do Supremo 'tentou ligar' à força-tarefa auditor da Receita Marco Aurélio Canal, preso nesta quarta, 2, na Operação Armadeira