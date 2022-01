Pivô de investigação, médico condenado a mais de 100 anos de prisão pode ser ‘testa de ferro’ de Márcio França, diz Polícia

O médico Cleudson Garcia Montali foi o pivô que arrastou o pré-candidato ao governo de São Paulo, Márcio França (PSB), ao centro das suspeitas de corrupção em contratações firmadas entre organizações sociais e prefeituras paulistas na área da Saúde.

Documento LEIA O QUE DIZ A POLÍCIA SOBRE MÁRCIO FRANÇA PDF

Ele é descrito pela Polícia Civil como um ‘homem sem rosto’. A expressão foi cunhada porque, apesar dos indícios de que estruturou um esquema de desvios que teria contaminado diferentes cidades de São Paulo, sua atuação estaria reservada aos bastidores das negociações, não raro com a ajuda de intermediários.

“Gerindo e articulando setores importantíssimos dentro da organização criminosa para coordenar, cooptar e arregimentar essas ações delitivas, figurando no topo da cadeia de comando e liderança da organização criminosa, agindo como “homem de trás” para orquestrar e/ou intermediar esses atos com outras células criminosas”, narram os delegados Luiz Ricardo de Lara Dias Júnior e Francisco Antonio Wenceslau, responsáveis pela investigação, em documento encaminhado à Justiça e obtido pelo Estadão.

A base do suposto esquema, segundo a investigação, seria a mesma de outros arranjos clássicos de corrupção: contratos superfaturados e serviços não prestados. Para isso, diz a Polícia, eram usadas as organizações sociais Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu.

O inquérito diz que Montali agia como ‘testa de ferro’ de Márcio França e que dois tinham ‘forte vínculo’. “Notadamente no período em que ele foi governador, ocasião em que a Organização Social Irmandade da Santa Casa de Pacaembu celebrou vários contratos com o estado de São Paulo, gizando que referida organização social gerenciou os três equipamentos públicos situados na cidade de Santos”, afirmam os delegados.

Um despacho assinado por Márcio França no período em que ele assumiu o Palácio dos Bandeirantes, na esteira da renúncia de Geraldo Alckmin (sem partido) para disputar a presidência em 2018, chamou atenção dos investigadores. Em dezembro daquele ano, o então governador reconduziu o médico ao cargo de diretor do Departamento Regional de Saúde de Araçatuba (SP). Ele havia sido demitido sob suspeita de improbidade administrativa. “O que se deu no apagar das luzes de seu mandado (dia 20 de dezembro de 2018), mesmo contrariando manifestação do Ministério Público pela não recontratação”, dizem os investigadores.

Um terceiro ponto investigado pela Polícia Civil são as doações financeiras recebidas pelo pessebista nas campanhas a governador de São Paulo, em 2018, e a prefeito da capital, em 2020. Um dos investigados chegou a admitir, em depoimento, que depositou R$ 5 mil a mando do médico em 2018.

Em agosto, Montali foi condenado a 104 anos, dois meses e 20 dias de reclusão em processo derivado da Operação Esquema X. No mês passado, uma primeira sentença sobre o caso emitida pelo juízo de Birigui, no interior paulista, imputou ao médico mais 96 anos de prisão.

O medo bate à porta de quem tem calça apertada e coração intranquilo: pic.twitter.com/dLIFJ0xeba — Márcio França 40 (@marciofrancasp) January 5, 2022

COM A PALAVRA, O EX-GOVERNADOR MÁRCIO FRANÇA

Começaram as eleições 2022. 1ª Operação Política. Não há outro nome para uma trapalhada, por falsas alegações, que determinadas “autoridades”, com “medo de perder as eleições”, tenham produzido os fatos ocorridos nesta manhã em minha casa.

Toda operação policial tem nome! Essa é uma operação política e não policial. Ela é, evidentemente, de cunho político eleitoral. Não tenho ou tive qualquer relação comercial ou advocatícia com as pessoas jurídicas e físicas que são alvo da investigação.

É lamentável que se comece uma eleição para o Governo de SP com estas cenas de abuso de poder político.

Já venho há tempos alertando que um grupo criminoso em SP tenta me impedir de expressar a verdade. Sabem que não compactuo com eles, que querem tomar conta do Estado de SP. Se depender de mim, não vão conseguir.

Eu não sou alvo de nenhuma operação, pois sou advogado particular, não tenho relações nem vínculo com serviços públicos. Não tenho relação com a área médica ou de saúde. Tenho 40 anos de vida pública, não respondo a nenhum processo criminal.

Só deixarei de ser governador de SP se o povo paulista não quiser. Não tenho medo de ameaças ou de chantagem. Em 40 anos de vida pública, já fui muitas vezes difamado e injustiçado, nunca condenado.

Aliás, já enfrentei adversários muito mais qualificados. Não vão ser os meus atuais concorrentes, notórios mentirosos, que me farão recuar.