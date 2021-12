Leia sentenças de 700 páginas que impõem penas de até 96 anos de prisão e multas de R$ 7 milhões a 13 condenados por desvios da saúde na Operação Raio X

Pouco mais de um ano após a deflagração da Operação Raio X – investigação sobre um esquema de desvio de verbas públicas da saúde por meio de contratos com organizações sociais – a Justiça de São Paulo proferiu neste mês de dezembro mais duas sentenças em processos derivados da apuração, condenado 13 pessoas – entre dirigentes da Organização Social Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e médicos – a penas entre 4 e 96 anos de prisão por crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As decisões, que somam mais de 700 páginas com detalhes sobre o esquema investigado, foram proferidas pelos juízos de Birigui e Penápolis, no interior de São Paulo. Alguns dos réus ainda foram sentenciados a pagar indenizações de mais R$ 7 milhões. Os despachos são de primeira instância. Todos os réus ainda podem recorrer.

A sentença mais recente foi dada no último dia 15, por crimes praticados junto à administração municipal de Birigui. O despacho de 425 páginas foi assinado pelo juiz Adriano Pinto de Oliveira, da 1ª Vara Criminal de Birigui, e impõe a duas pessoas penas que variam entre 46 e 96 anos de prisão em regime inicial fechado por crimes de lavagem de dinheiro, peculato, participação em organização criminosa.

Os réus deverão ainda pagar multa e indenizar o município em mais de R$ 7,7 milhões, além de devolver R$ 1,3 milhão ao Estado de São Paulo. No mesmo despacho, o magistrado decretou o perdimento, em favor do Estado, de uma fazenda situada em Mato Grosso do Sul e do gado nela existente, assim como de pouco mais de R$ 1 milhão depositado judicialmente referente à venda de um avião.

Já no início do mês, no dia 2, o juiz Marcelo Yuki Misaka condenou da 1ª Vara de Penápolis condenou onze pessoas a penas que vão de 4 anos e 6 meses a 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. O magistrado imputou aos réus, não cumulativamente, crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

Quatro pessoas foram absolvidas das acusações feitas pelo Ministério Público de São Paulo. Além disso, o juiz decretou, em favor do Estado, o perdimento de um imóvel situado em Birigui e de dois ônibus.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, as penas imputadas aos 13 réus nos despachos proferidos neste mês se somam às que já haviam totalizado mais de 360 anos de reclusão, em decisões anteriores.

As condenações são resultado de longa e minuciosa investigação de força- tarefa do Ministério Público de São Paulo, que conduziram as apurações da ‘Raio X’ por cerca de dois anos. A investigação mirou esquema que ‘drenava dinheiro público da área da Saúde através de vários contratos de serviços não prestados e superfaturados’. De acordo com o MP-SP, os investigadores identificaram o uso de organizações sociais para gerir equipamentos de saúde em 27 cidades de quatro Estados – Pará, Paraíba, Paraná e São Paulo.

A fase ostensiva da investigação foi deflagrada no final de setembro de 2020, quando foram cumpridos 64 mandados de prisão temporária e 237 mandados de busca e apreensão expedidos pelos Juízos das Varas de Birigui e Penápolis. Algumas das ordens foram cumpridas até na Câmara Municipal de São Paulo e na Secretaria de Saúde do Estado.

Dias após a ofensiva, o Ministério Púbico denunciou cerca de 70 pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e fraude à licitação.