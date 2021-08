Justiça de São Paulo condena médico a 104 anos de prisão por desvios de RS 500 milhões da Saúde Outros sete denunciados pelo Ministério Público do Estado foram condenados a penas de até 75 anos de reclusão pela 1.a Vara da Comarca de Penápolis, a 476 quilômetros da capital; todos são alvo da Operação Raio-X, que investigou contratos de gestão supervalorizados ou simulados em 14 municípios paulistas, além de outros dois no Pará, um na Paraíba e um no Paraná