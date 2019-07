‘Parabéns pela decisão PR’, diz Moro no Twitter a Bolsonaro

LEIA TAMBÉM > Zé Guimarães do PT desafia Moro a entregar o celular

Dois dias depois de ser submetido a um bombardeio na Câmara, em que deputados o questionaram sobre os diálogos atribuídos a ele e a procuradores da República, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, voltou a tuitar para agradecer o presidente Jair Bolsonaro pelo decreto que autoriza a Polícia Rodoviária Federal a chamar 1.000 novos concursados – dos quais, 500 previstos no edital e outros 500 além da previsão inicial.

“Parabéns pela decisão PR. Finaliza com chave de ouro os 197 anos do MJSP com essa boa notícia”, escreveu Moro.

O ministro espelhou em sua página o tuíte de Bolsonaro.

Jair M. Bolsonaro @jairbolsonaro

Assinei hoje decreto que autoriza a PRF a chamar 1000 novos concursados, sendo 500 deles previstos no edital do concurso e outros 500 além da previsão inicial. Essa é mais uma medida de fortalecimento da segurança pública, em especial quanto ao patrulhamento de nossas rodovias.