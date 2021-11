‘Nossa hora chegou, a mudança vai começar’, diz Patrícia Vanzolini, primeira presidente eleita da OAB de São Paulo

Após vencer as eleições pela presidência da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil no próximo triênio, a criminalista Patrícia Vanzolini prometeu uma ‘gestão séria, eficiente e transparente’. Em publicação nas redes sociais, a primeira mulher a chefiar a entidade se diz esperançosa em uma seccional ‘renovada’.

“A OAB se reencontrou com a advocacia paulista e o sentimento é que chegou a hora da mudança. Foram dias de muito trabalho e de renovar nosso compromisso com nossos princípios e valores. A OAB e a advocacia paulista podem muito mais”, afirmou a criminalista.

Vanzolini disputou as eleições realizadas nesta quinta-feira, 25, com o atual presidente da entidade, Caio Augusto Silva dos Santos e os candidatos Alfredo Scaff, Dora Cavalcanti e Mário de Oliveira Filho.

“Mais do que representar a primeira mulher no comando da maior seccional do País, reconheço o peso da responsabilidade que é reconstruir a OAB com meu compromisso de atuar na defesa intransigente das prerrogativas de todos os advogados e da valorização da profissão, do primeiro ao último dia de meu mandato”, disse Vanzolini em nota após o resultado.

Em sua campanha, a criminalista trouxe como bandeiras a redução da anuidade, a modernização da seccional e a valorização da classe. No discurso de lançamento da candidatura, ela chegou a dizer que a relação da entidade com os associados chegou ao ‘fundo do poço’ na pandemia.