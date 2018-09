O deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) postou neste sábado, 8, em seu Twitter uma foto do pai, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na foto, Bolsonaro aparece sentado, fazendo um gesto de arma com as mãos.

“Meu pai segue evoluindo e começou agora a fisioterapia. Muito obrigado a todos pela força e pelas orações!”, escreveu Flávio na rede social.

Esfaqueado na região do abdome na tarde de quinta-feira, 6, enquanto fazia campanha de rua em Juiz de Fora, Bolsonaro foi atendido na Santa Casa da cidade, onde passou por uma cirurgia. Ele foi transferido na manhã desta sexta para São Paulo. Segundo boletim médico, o presidenciável está consciente.

O agressor de Bolsonaro é Adelio Bispo de Oliveira, atualmente preso na penitenciária federal de Campo Grande (MS).