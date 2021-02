Marco Aurélio se recupera bem de cirurgia, mas não tem previsão de alta, informa hospital

O ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), se recupera bem de uma cirurgia no ombro direito realizada na manhã desta quarta, 3, em Brasília. Segundo o Hospital DF Star, os tendões do ministro foram reparados com sucesso. Não há, porém, previsão de alta.

O ministro sofreu um acidente doméstico que o levou à intervenção médica. O ortopedista Marcus Montenegro, chefe da equipe responsável pela operação, informou que o ministro ‘segue em excelente forma física’. “Por ser muito disciplinado na reabilitação, as chances de intercorrências são mínimas”, afirmou o médico na última segunda, 1º.

Em setembro, o ministro se submeteu a uma operação no joelho direito após sofrer uma lesão no menisco. A intervenção foi feita pela mesma equipe.

Na abertura da sessão plenária de hoje, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, desejou melhoras ao colega. “Quero informar a Vossas Excelências que o ministro Marco Aurélio está ausente por problemas de uma intervenção cirurgia e que tomei a liberdade de remeter um telegrama pela sua pronta recuperação”, disse Fux.

Marco Aurélio estará ausente no julgamento do Supremo sobre o direito ao esquecimento, que pauta a Corte nesta quarta. Ainda não há data para o retorno do ministro às suas funções.

O decano foi um dos quatro ministros do tribunal que, em movimento incomum, se recusou a sair de férias e decidiu seguir trabalhando durante o recesso do judiciário – o que na prática esvaziou os poderes do presidente da Corte, Luiz Fux, para análise de casos considerados urgentes durante o plantão.