Leia o pedido de Alexandre Frota pelo impeachment de Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) protocolou o terceiro pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no Congresso Nacional. O tucano, que se elegeu pelo PSL, na onda do bolsonarismo, afirma que o presidente cometeu crime de responsabilidade.

A Bolsonaro, atribui a convocação de atos contra o Congresso e o STF e agressões contra as jornalistas Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S.Paulo, Vera Magalhães, do Estado. Também diz que cometeu crime ao furar isolamento e participar de atos no Planalto em meio à pandemia do coronavírus.