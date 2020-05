Leia a íntegra do depoimento do ex-diretor da PF Maurício Valeixo Ex-chefe da Polícia Federal, pivô de crises entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, prestou informações nesta segunda, 11, no âmbito de inquérito que apura suposta tentativa de interferência do presidente na corporação