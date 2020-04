Juiz nega pedido da Fiesp para suspender pagamento de impostos estaduais

O juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública da capital, negou pedido da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) para suspender o pagamento de impostos estaduais por 180 dias. A entidade assina ação coletiva com o Centro das Industrias de São Paulo (Ciesp) alegando que o recolhimento de tributos em meio à pandemia do coronavírus prejudica as empresas do Estado.

Na decisão, o magistrado afirma que a Fiesp não provou que todas as suas associadas são prejudicadas pelo impacto econômico da pandemia, destacando que alguns setores como as indústrias farmacêuticas e automobilísticas estão com vendas aquecidas. Segundo o juiz Migliano Neto, caso alguma empresa esteja sendo afetada individualmente, ela poderá buscar o Judiciário, mas que a ação coletiva não poderia prosseguir.

“O que as impetrantes Fiesp e Ciesp deduziram em sede de liminar é que o Poder Judiciário conceda um verdadeiro ‘cheque em branco’ com prazo de vigência especificado”, afirma o magistrado.

“Na verdade, diante de uma pandemia instaurada em todos os cantos do nosso planeta, com enorme capacidade de contaminação da raça humana, provocando até a presente data milhares de mortes pelo mundo todo, o momento é de solidariedade e de utilização do dom da sabedoria, para que se encontrem soluções para o enfrentamento desse grave momento que todos, sem exceção, estamos vivendo”, continua.

De acordo com Migliano Neto, as associadas da Fiesp e da Ciesp ‘têm muito a oferecer à parte mais carente da nação brasileira recolhendo regularmente seus impostos’.

A Fiesp e a Ciesp foram à Justiça após o governo de São Paulo obter liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para suspender o pagamento de parcelas de R$ 1,2 bilhões da dívida do Estado com a União.

As entidades afirmavam que seria ‘justo’ que medida semelhante fosse estendida a empresas que ‘têm menos fôlego financeiro do que governos’.

COM A PALAVRA, A FIESP

Foi indeferida a liminar do mandado de segurança de Fiesp e Ciesp que tinha como objetivo obter para filiados e associados decisão judicial para prorrogar os vencimentos de todos os tributos estaduais. A esse respeito, o presidente da Fiesp Paulo Skaf declarou: “Não iremos desistir. Vamos recorrer dessa decisão”.