Joesley paga primeira parcela da multa de R$ 110 mi da delação

A defesa dos empresários Joesley e Wesley Batista, acionistas do Grupo J&F, informou nesta sexta-feira, 1.º, ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que foi paga a primeira parcela da multa de R$ 110 milhões prevista nos acordos de colaboração premiada dos irmãos. Cada um depositou R$ 11 milhões. Pelo acordo, o valor total da multa deverá ser quitado no prazo máximo de dez prestações anuais.

A informação foi revelada nesta sexta pela Coluna do Estadão.

“A fim de demonstrar o cumprimento integral do acordo de colaboração, como já vem fazendo em relação às demais obrigações, o colaborador respeitosamente informa o pagamento realizado e requer a juntada do comprovante anexo”, diz nota assinada pelos advogados André Luís Callegari e Ariel Weber, que representam Joesley.



Joesley e Wesley haviam pedido a Fachin a abertura de uma conta judicial bancária para que eles depositem os valores combinados em seus acordos de delação premiada.

Nesta semana, Fachin autorizou que os irmãos Batista e o executivo do grupo Ricardo Saud façam o pagamento das multas acertadas nos seus acordos “por conta e risco” de cada um. Segundo o ministro, “ainda há controvérsia” pendente de decisão do STF envolvendo a rescisão dos acordos.

“A despeito disso, autorizo, em caráter condicionado à futura decisão sobre a rescisão em trâmite, que Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista e Ricardo Saud depositem, por conta e risco de cada qual, o que entendem devido a título de multa”, decidiu Fachin.

A Procuradoria-Geral da República espera uma decisão do ministro sobre o pedido de rescisão dos acordos de executivos da J&F. A PGR rescindiu a delação de Joesley, Wesley, Saud e do ex-executivo Francisco de Assis e Silva. Mas, para que os acordos percam efeito, é preciso que Fachin homologue a rescisão.

A Procuradoria defende a rescisão das colaborações porque os executivos teriam omitido “fatos criminosos” ao fechar a delação.

O motivo de a PGR fazer a rescisão unilateral do acordo de colaboração, nos casos de Wesley e Francisco de Assis e Silva, foi a constatação de que os delatores não comunicaram a participação de Marcello Miller na negociação dos acordos enquanto ainda era procurador da República.

“A circunstância de que Marcello Miller, na condição de procurador da República, por intermédio do escritório TRW, prestou consultoria remunerada à J&F e a seus executivos, inclusive a Wesley Batista e Francisco de Assis, pode configurar ato de improbidade administrativa e crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Além disso, há indícios de que Joesley Batista e Ricardo Saud – ao pagarem vantagem indevida a Marcello Miller, para que este, na condição de procurador da República, facilitasse o acesso dos postulantes à colaboração ao então PGR e à equipe da Lava-Jato na PGR – praticaram atos que caracterizam o crime de corrupção ativa”, afirmou a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ao voltar a pedir, em maio, a rescisão das delações da J&F.