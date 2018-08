Advogados de Lula dizem que vão enfrentar ‘com fundamento na lei’ os pedidos de impugnação

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso na Operação Lava Jato, divulgaram na noite desta quarta-feira, 15, uma nota em que afirmam que “vão enfrentar com fundamento na lei” os pedidos de impugnação de registro do petista.

“Os advogados do ex-presidente Lula vão enfrentar com fundamento na lei os pedidos de impugnação do registro de sua candidatura presidencial, tanto os já apresentados como os que venham a ser apresentados à Justiça Eleitoral”, diz a nota.

Nesta quarta, após o PT registrar Lula ao Planalto, a procuradora-geral eleitoral, Raquel Dodge, decidiu contestar a candidatura. Os candidatos a deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), líder do Movimento Brasil Livre (MBL), e Alexandre Frota (PSL-SP) também entraram com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para barrar a candidatura do ex-presidente.

Sobre a contestação à distribuição do processo de registro para o ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente do TSE, antecipada pelo Broadcast Político, os advogados de Lula informaram que não têm “qualquer objeção” ao nome do ministro.

“A manifestação técnica apresentada nesta quarta-feira apenas consignou dúvida em relação à prevenção do ministro Admar Gonzaga, com o único objetivo de evitar eventuais nulidades. O ministro Barroso nunca se pronunciou publicamente sobre o tema”, afirma o comunicado.

Para petistas, o registro deveria ter sido encaminhado ao ministro Admar Gonzaga, relator das ações do MBL e de Alexandre Frota que pedem a impugnação da candidatura de Lula.

Uma fonte ouvida reservadamente pela reportagem disse acreditar que é uma contradição os pedidos de impugnação de Frota e do MBL terem sido enviados a Admar, enquanto o registro de Lula foi para Barroso.

Na avaliação de dirigentes petistas, a relatoria com Barroso é “péssima”, porque o ministro seria linha-dura e sujeito à influência da opinião pública.