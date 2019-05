Coaf no Ministério da Justiça não é ‘questão pessoal’, afirma Moro no Twitter

A permanência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) dentro da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública não é uma ‘questão pessoal’, mas uma medida para ‘fortalecer o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e ao financiamento ao terrorismo’, diz Sérgio Moro.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, que já havia conversado com jornalistas sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) nesta quinta, 9, se pronunciou novamente sobre a permanência do órgão sob sua tutela, desta vez no Twitter.

Sobre o COAF, nunca fiz a permanência dele no MJSP uma questão pessoal. Defendi a medida para fortalecer o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e ao financiamento ao terrorismo. Já expliquei antes a relevância da permanência do COAF no MJSP. — Sergio Moro (@SF_Moro) 10 de maio de 2019

O pronunciamento de Moro se dá após os deputados e senadores que analisam a reforma ministerial do Congresso decidirem, por 14 votos a 11, transferir o Coaf para o Ministério da Economia. O texto ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.

Moro afirmou que o Ministério já melhorou a integração do Conselho e que ‘fará mais’ se o órgão permanecer sob sua alçada. O ministro destacou novamente que o Congresso é responsável pela decisão, que será ‘evidentemente’ respeitada.

O ministro agradeceu os parlamentares que votaram a favor da permanência do Coaf no Ministério da Justiça.

Aumentamos o quadro e melhoramos a integração. Faremos mais se permanecer no MJSP. Depende do Plenário do Congresso. Evidentemente, qualquer decisão será respeitada. — Sergio Moro (@SF_Moro) 10 de maio de 2019

Agradeço aos parlamentares que nos apoiaram na comissão especial, Simone Tebet, Antônio Anastasia, Rose de Freitas, Juíza Selma, Randolfe Rodrigues, Alessandro Vieira, Otto Alencar, Filipe Barros, Daniel Coelho, Diego Garcia e Fernando Bezerra. Também agradeço ao Dep. João Roma. — Sergio Moro (@SF_Moro) 10 de maio de 2019

No fim da tarde desta quinta, 9, o ministro afirmou, após uma solenidade em que o Coaf homenageou ‘pessoas atuantes no combate à lavagem de dinheiro’, que o governo ‘não foi bem sucedido, pelo menos em relação à decisão da comissão’.

“Sempre continuamos conversando com os parlamentares buscando o convencimento das nossas propostas”, destacou.

No twitter, Moro também agradeceu João Roma (PRB-BA) e Joaquim Passarinho (PSD-PA), que se posicionaram a favor da manutenção do Conselho em sua pasta.

Passarinho era deputado titular na comissão do Congresso que analisa a medida provisória que reorganizou a estrutura dos ministérios, mas foi substituído pelo deputado Paulo Magalhães (PSD-BA). Já o senador Jean Paul Prates (PT-RN) tomou o lugar de Telmário Mota (PROS-RR) na comissão.

O movimento foi interpretado entre parlamentares como tentativa de tirar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública e impor uma derrota ao governo também em outros pontos da MP, apurou o Broadcast Político.