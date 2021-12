Ciro pede ao Supremo que anule operação da PF que fez buscas contra ele

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) entrou nesta sexta-feira, 17, com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar anular a Operação Colosseum aberta contra ele dois dias atrás.

Leia Também Cid Gomes ataca Bolsonaro e acusa presidente de ‘aparelhar’ Polícia Federal

Documento Leia o habeas corpus PDF

O argumento central da defesa é que Polícia Federal e Ministério Público Federal (MPF) deflagraram as buscas sem elementos indiciários e com base apenas na palavra de delatores da Odebrecht e da Queiroz Galvão. Os advogados também acusam ‘emprego midiático e político’ da operação a menos de um ano da eleição. Ciro é pré-candidato à presidência pelo PDT.

“Almejou-se criar uma narrativa política acerca de um fato inexistente, longínquo”, diz um trecho do documento. “Propiciar uma ambiência para propagação de fake news; obter uma descabida medida de invasão de domicílio, com apreensão de equipamentos sequer fabricados à época dos hipotéticos fatos; e promover um linchamento moral do paciente, com foco em estorvar suas perceptivas eleitorais”, segue a defesa.

A investigação, aberta em 2017, é sobre suspeitas de fraudes e pagamento de propinas a políticos e servidores públicos do Ceará nas obras do Estádio Castelão, em Fortaleza, entre 2010 e 2013. Outro ponto levantado pelo advogados de Ciro Gomes é que justamente a falar de contemporaneidade dos fatos em apuração.