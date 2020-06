Casa onde polícia prendeu Queiroz foi comprada por advogado de Flávio Bolsonaro em 1987 por CZS 500 mil Frederick Wassef adquiriu imóvel no interior de São Paulo durante governo Sarney, na era do cruzado; na escritura lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia declarou-se 'estudante'